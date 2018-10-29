Ankaragücü oyuncusundan skandal paylaşım: Konstantinopolis fethi başarıyla sonuçlandırıldı
Kadıköy'de kazanılan Fenerbahçe maçı sonrası sosyal medya hesabından "Konstantinopolis fethi başarıyla sonuçlandırılmıştır." paylaşımını yapan Ankaragücü futbolcusu Kenan Özer, ortalığı karıştırdı.29 Ekim 2018 Pazartesi 15:52
Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.
Mücadelenin ardından konuk ekibin sol kanat oyuncusu Kenan Özer, Instagram hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu.
"Kostantinopolis fethi başarıyla sonuçlandırılmıştır"
Karşılaşma sırasında çekilen üç fotoğrafını yayınlayan 31 yaşındaki futbolcu, paylaşımının altına "Kostantinopolis fethi başarıyla sonuçlandırılmıştır. Çok şükür..." mesajını yazdı.
Bu paylaşımı büyük tepki gören Özer, daha sonrasında hesabını gizliye aldı.
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