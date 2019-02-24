Ankaragücü kazandı! Fenerbahçe düşme hattında
Süper Lig'in 23. haftasında Ankaragücü evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup ederek düşme hattından çıkmayı başardı. Ankara ekibinin bu galibiyeti sonrası Fenerbahçe düşme hattına geriledi.24 Şubat 2019 Pazar 15:35
Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde düşme potasında bulunan iki takımın mücadelesi Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. MKE Ankaragücü ile BB Erzurumuspor'un mücadelesi 2-1 Ankaragücü üstünlüğüyle son buldu.
Ankara ekibi 25. dakikada Tyler Body ile öne geçerken Erzurumspor Kristian Opseth ile eşitliği sağladı.
Ankaragücü Dever Orgill'in 90+2'deki golüyle skoru tayin etti. Ankaragücü 27 puana yükseldi. BB Erzurum ise 21 puanda kaldı.
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