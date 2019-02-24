Ankaragücü kazandı! Fenerbahçe düşme hattında Süper Lig'in 23. haftasında Ankaragücü evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup ederek düşme hattından çıkmayı başardı. Ankara ekibinin bu galibiyeti sonrası Fenerbahçe düşme hattına geriledi.

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde düşme potasında bulunan iki takımın mücadelesi Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. MKE Ankaragücü ile BB Erzurumuspor'un mücadelesi 2-1 Ankaragücü üstünlüğüyle son buldu. Ankara ekibi 25. dakikada Tyler Body ile öne geçerken Erzurumspor Kristian Opseth ile eşitliği sağladı. Ankaragücü Dever Orgill'in 90+2'deki golüyle skoru tayin etti. Ankaragücü 27 puana yükseldi. BB Erzurum ise 21 puanda kaldı.

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