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Spor Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı
Spor

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-12-12 11:05:00 -
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı

Hakem Halil Umut Meler'e maç sonunda yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve şüpheliler Ş. Y. Ş. ile K. Ç.'nin “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak” suçundan tutuklandıklarını açıkladı.

Bakan Tunç'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

"11/12/2023 tarihinde Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık ve Türk Ceza Kanunu’nca “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama ve tehdit suçlarından” Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında,

Şüpheliler F. K., Ş. Y. Ş. ve K. Ç.  Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerini müteakip sevkedildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak” suçundan tutuklanmıştır. 

Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen şüpheliler R. K., Ö.O.Ü, V.D. hakkında da 6222 S.Y. uyarınca adli kontrol kararı talep edilmiştir. 

Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, son düdüğü çalmasının ardından saha içi bir anda karıştı. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakemlerin orta alana koşarak Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yere düşen Meler, daha sonra arbede arasında kaldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olayı kontrol altına aldı. Hakem Halil Umut Meler ve yardımcıları, çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle sahadan çıkartıldı.

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Yorumlar

beyefendinin tarihine baktım söyle

Ankaralı ilçesi bala doğumlu..eski milletvekili işadamı ne diyelim bayada söhretmiş.ama bence dikakt edilmesi gereken hatta bazı basın tvde cıktı olay çıkmadan önce emre beleözoğlunada bakmak lazım hal ve hareketlerine ayrıca esefle kınıyorum şiddeti

mustafa G

sanki box maci
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