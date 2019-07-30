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Ankaragücü Başkan Adayı Murat Ağcabağ: “Ankaragücü’ne hizmet etmemiz ayak oyunları ile engellenmiştir”

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurul öncesinde, salona alınmayan başkan adayı Murat Ağcabağ, "Bugün maalesef adil olmayan durmalar ile karşı karşıyayız.

30 Temmuz 2019 Salı 15:07
Ankaragücü Başkan Adayı Murat Ağcabağ: “Ankaragücü’ne hizmet etmemiz ayak oyunları ile engellenmiştir”

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurul öncesinde, salona alınmayan başkan adayı Murat Ağcabağ, "Bugün maalesef adil olmayan durmalar ile karşı karşıyayız. Yönetimimizde bulunan Ankara’nın saygın, itibarlı ve güçlü 39 iş insanının Ankaragücü’ne hizmet etmesi ayak oyunları ile engellenmiştir. Bugünü milat kabul edip daha hırslı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



Necmettin Erbakan Kongre salonunda düzenlenenden MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurul öncesinde başkan adaylığını açıklayan fakat yönetim kurulunda bulunan isimlerin delege yapılmadığı gerekçesi ile salona girmeyen Murat Ağcabağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ankaragücü Başkan Mehmet Yiğiner’in Ankaragücü’nü göz göre göre uçuruma sürüklediğini söyleyen Ağcabağ, “Bugün toplanan Olağanüstü Genel Kurulu’nda maalesef adil olmayan durmalar ile karşı karşıyayız. Adaylığımızı açıkladığımız günden bugüne yönetim kurulana aldığımız arkadaşlarımızın delege olamaması, olanların ise delegelikten çıkartılması başta olmak üzere mevcut başkan tarafından birçok engellemeye maruz kaldık. Tüm çabamıza rağmen mevcut delege sistemini aşıp seçime katılmamız mümkün olmadı” diye konuştu.



Ağcabağ: "Bugünü milat kabul edip, daha hırslı çalışacağız"


Seçim süresince dürüst, ilkeli ve vizyoner bakış açısını bundan sonrada sürdüreceklerini söyleyen Başkan Adayı Murat Ağcabağ açıklamasına şöyle devam etti;


“Yönetimimizde bulunan Ankara’nın saygın itibarlı ve güçlü 39 iş insanının Ankaragücü’ne hizmet etmesi ayak oyunları ile engellenmiştir. Ankaragücü’nün kazanmasını isteyenler ile kendi isminin kazanmasını isteyenlerin karşı karşıya geldiği seçim süresince ortaya koyduğumuz dürüst, ilkeli ve vizyoner bakış açısını bundan sonrada sürdüreceğimizden kimsenin endişesi olmasın. Bugüne kadar yanımızda olup desteklerini esirgemeyen büyük Ankaragücü taraftarımıza, iş dünyasına, sivil toplum kuruluşlarına ve devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyor, Tüm yönetimimde ki arkadaşlarım ile daha güçlü Ankaragücü için bugünü milat kabul edip daha hırslı bir şekilde çalışmaya devam edeceğimizi spor kamuoyuna bildiriyorum.”

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 15:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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