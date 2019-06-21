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Ankara'dan uyarı geldi... 'Yerimiz kalmadı'

‘Nüfus hareketleri ve güvenlik ilişkisi’ toplantısında konuşan Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, “Türkiye olarak yeni göç dalgasına herhangi bir yerimiz olmadığını ifade etmek istiyorum” mesajı verdi.

21 Haziran 2019 Cuma 08:51
Ankara'dan uyarı geldi... 'Yerimiz kalmadı'

GÖÇ İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Suriye’de yoğun çatışmaların sürdüğü İdlib’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, buradan yeni göç dalgasına kesinlikle izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Ayaz, “Türkiye olarak bu konuda yeni göç dalgasına herhangi bir yerimiz olmadığını ifade etmek istiyorum. Siyasi çözüm bulunup İdlib’deki çatışmaların azaltılıp, orada politik geçişin sağlanması önemli“ dedi. Ayaz, Akdeniz Parlamenter Asamblesi’nin (AKDENİZ-PA) Meclis’te yapılan ‘Nüfus hareketleri ile güvenlik arasındaki ilişki’ konulu toplantısında önceki gün yaptığı konuşmasında, “Eğer göçle ilgili uzun dönemli çözümler masaya yatırılmaz, bunların hayata geçirilmesiyle ilgili yeterli gayret gösterilmez, tüm paydaşlar, ülkeler, uluslararası toplum, bu konuyu sınırlarının dışında karşılama, sınırlarından uzak tutma gayretinde olursa, bugünler yaşadığımız iyi günler olabilir” uyarısında da bulundu.

Dikenli teller önlemez

2017’de Türkiye’de yaklaşık 4.2 milyon olan yabancı sayısının 2018’de 4.7 milyona, şu anda ise 4.9 milyona ulaştığını belirten Ayaz, Türkiye’nin transit bir ülke olmasının yanı sıra siyasi istikrar ve ekonomik gelişmeler nedeniyle hedef ülke durumuna geldiğini söyledi. Göç ve göçmenler konusunun var olmaya devam edeceğini belirterek bu konuda uluslararası toplumun duyarlılığının yeterli düzeyde bulunmadığına işaret eden Ayaz, kısa süreli çözümlerle göçmenlerin sınırlardan uzak tutulması, sınır güvenliklerinin geliştirilmesi, dikenli tellerle, sınır duvarlarının yükseltilmesiyle göçün önlenebileceği gibi yanlış bir anlayışın hâkim olduğunu söyledi. Güvenlik önlemlerinin arttırılmasının göçü engellemediğini, göçmenlerin hayatlarını yollarda kaybetmelerine neden olduğunu belirten Ayaz, uluslararası toplumdan en önemli beklentilerinin uzun soluklu çözümlere odaklanılması olduğunu bildirdi.

74 bin yabancıya yasak

Suriye krizinin başlangıcından bugüne kadar 74 binden fazla yabancıya giriş yasağı koydukları da belirten Ayaz, “Özellikle çatışma bölgelerine seyahat edeceği değerlendirilen hem ülkemizin istihbarat birimlerinin değerlendirilmesi hem de diğer ülkelerin istihbarat birimlerimizle paylaştığı bilgiler ışığında... 7 bin 300’den fazla yabancı terörist savaşçıyı sınır dışı ettik. Uluslararası topluma yönelteceğimiz bir eleştiri şu olabilir: Yabancı terörist savaşçıların seyahatlerinin engellenmesi konusunda her zaman istediğimiz desteği tüm ülkelerden alamamaktayız” dedi.

415 bin bebek doğdu

Türkiye’deki Suriyeli nüfusun çok genç jenerasyondan oluştuğunu, 3.6 milyon Suriyeli’nin 100 binden fazlasının 60 yaş ve üzeri olduğunu belirten Ayaz, herhangi bir kayıp neslinin ortaya çıkmaması için başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, tüm paydaşların gayret gösterdiğini, krizin başından beri 415 binden fazla bebeğin Türkiye’de dünyaya geldiğini, bu çocukların eğitim hayatına kazandırılması için çabalarının sürdüğünü kaydetti. Göç, göçmen karşıtlığının bir salgın hastalık gibi olduğunu da vurgulayan Ayaz, ülkelerde ortaya çıkan hareketlerin çok kısa sürede diğer ülkelere yayıldığını söyledi. 

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 08:51
  1. ankara
  2. göç
  3. gazetehaberleri

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  • meleknurmeleknur35 dk önce
    DURUP DURURKEN ABD KAFASINA GÖRE BİŞEY UYDURUYOR İNSALARI VE ÜLKELERİ HUZURSUZ EDİYOR ADINIDA SAVAŞ KOYUYOR, SONRADA HAYDİ BABAM TÜRKİYE YE KAÇALIM. BEN BÖYLE KAÇIŞI VE ÜLKEME GELİŞİ KABUL ETMİYORUM. SAVAŞINDA KAÇIŞINDI BUKADAR BASİT ŞEYLERDEN OLMAMALI. MADEM ABD BAŞKA ÜLKELERE SAVAŞ AÇIP HUZURSUZ ETMEKTEN ZEVK ALIYORSA , KENDİ TOPRAKLARINDA DA BAŞKA ÜLKELER GİTSİN SAVAŞSIN VE TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KOYMASIN.
  • meleknurmeleknur39 dk önce
    SURİYE, İRAN , IRAK VE ÇEVRE KOMŞULARLA LA BAŞKA ÜLKELERİN SAVAŞ ÇIKARMASI, TÜRKİYE ÜZERİNE BİR POLİTİKAMI? KOMŞU ÜLKELERİ SAVAŞA SOKUP VE ÜLKE HALKININ SAVAŞ BAHANESİYLE RAHATLIKLA TÜRKİYE YE YERLEŞTİRİP TÜRKİYE DE DE İÇ SAVAŞ ÇIKARMAYIMI PLANLARI YAPIYORLAR?????? TÜRKİYENİN YABACI POLİTİKASI NEDİR???
  • kalelikaleli53 dk önce
    “Eğer göçle ilgili uzun dönemli çözümler masaya yatırılmaz, bunların hayata geçirilmesiyle ilgili yeterli gayret gösterilmez, tüm paydaşlar, ülkeler, uluslararası toplum, bu konuyu sınırlarının dışında karşılama, sınırlarından uzak tutma gayretinde olursa, bugünler yaşadığımız iyi günler olabilir” uyarısında da bulundu.İŞTE GERÇEK.uzun söze gerek yok.bu göçler bizi bitirmeden derhal önlem almalıyız.Dikenli teller önlemez
  • mpoyrazmpoyraz1 sa önce
    Ankara Altındağ ilçesi ulubey ve Önder mah . yeminle kendi yerleşke li vatandaş kalmadı hepsi süriye li sokağa çıkmaya korkuyoruz çocuklarımızla süriye nin ilçesi uldu ulubey veönder mah. bunlar çok çorap örecekler biz türk vatandaşlarına 40 milyarlarımızı yediler sağlıkda desen bizden öndeler biz eyt lere gelincede para yok derler

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