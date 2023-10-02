  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ankara'daki terör saldırısından sonra ülke genelinde şüpheli çanta alarmı!
Gündem

Ankara'daki terör saldırısından sonra ülke genelinde şüpheli çanta alarmı!

Yeniakit Publisher
2023-10-02 21:20:00 - 2023-10-02 21:25:44
Ankara'daki terör saldırısından sonra ülke genelinde şüpheli çanta alarmı!

Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü binasına yönelik canlı bombalı terör saldırısının ardından ülke genelinde şüpheli çanta paniği yaşandı.

Başkent Ankara'da Emniyet binasına yönelik saldırının ardından Kızılay'da elektrik kutusunun altında unutulan çanta, paniğe sebep oldu. Çanta, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatıldırken içinden kişisel eşyalar çıktı.

Kastamonu’da da yol kenarında unutulan şüpheli valiz, polis ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Patlatılan valizden kıyafet ve ders kitapları çıktı.

Tunceli merkezde de bir cadde üzerinde unutulan çanta, paniğe neden oldu. İhbar üzerine polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, çantanın sahibinin ortaya çıkmasıyla durum normale döndü.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda unutulan poşet de, uzman ekiplerce uzaktan fünye ile patlatıldı. Poşetin içinden ayakkabı çıktı.

Adalet Bakanı Tunç'tan Ankara'daki saldırı girişimine dair açıklama
Adalet Bakanı Tunç'tan Ankara'daki saldırı girişimine dair açıklama

Gündem

Adalet Bakanı Tunç'tan Ankara'daki saldırı girişimine dair açıklama

Bahçeli’den Ankara’daki saldırı girişimine sert tepki
Bahçeli’den Ankara’daki saldırı girişimine sert tepki

Gündem

Bahçeli’den Ankara’daki saldırı girişimine sert tepki

Ankara'daki teröristin kendini patlatma anı!
Ankara'daki teröristin kendini patlatma anı!

Gündem

Ankara'daki teröristin kendini patlatma anı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'daki terör saldırısına dair açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'daki terör saldırısına dair açıklama

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'daki terör saldırısına dair açıklama

Hande Fırat'tan şok Ankara saldırısı paylaşımı! O mafya iddiası olay oldu
Hande Fırat'tan şok Ankara saldırısı paylaşımı! O mafya iddiası olay oldu

Gündem

Hande Fırat'tan şok Ankara saldırısı paylaşımı! O mafya iddiası olay oldu

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin açıklama
Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin açıklama

Gündem

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin açıklama

İşte Ankara'daki kalleş saldırıya tüm dünyadan gelen tepkiler
İşte Ankara'daki kalleş saldırıya tüm dünyadan gelen tepkiler

Gündem

İşte Ankara'daki kalleş saldırıya tüm dünyadan gelen tepkiler

Ankara'daki bombalı saldırının şok detayları ortaya çıktı! Meğer "Davul patladı" diyen teröristler, aile izlenimi verip...
Ankara'daki bombalı saldırının şok detayları ortaya çıktı! Meğer "Davul patladı" diyen teröristler, aile izlenimi verip...

Gündem

Ankara'daki bombalı saldırının şok detayları ortaya çıktı! Meğer "Davul patladı" diyen teröristler, aile izlenimi verip...

Ankara'da şehit edilen veteriner hekim ebediyete uğurlandı
Ankara'da şehit edilen veteriner hekim ebediyete uğurlandı

Gündem

Ankara'da şehit edilen veteriner hekim ebediyete uğurlandı

Ankara’daki bombalı saldırıya ilişkin yeni gelişme! Az önce açıkladı
Ankara’daki bombalı saldırıya ilişkin yeni gelişme! Az önce açıkladı

Gündem

Ankara’daki bombalı saldırıya ilişkin yeni gelişme! Az önce açıkladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23