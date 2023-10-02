Ankara'daki terör saldırısından sonra ülke genelinde şüpheli çanta alarmı!
Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü binasına yönelik canlı bombalı terör saldırısının ardından ülke genelinde şüpheli çanta paniği yaşandı.
Başkent Ankara'da Emniyet binasına yönelik saldırının ardından Kızılay'da elektrik kutusunun altında unutulan çanta, paniğe sebep oldu. Çanta, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatıldırken içinden kişisel eşyalar çıktı.
Kastamonu’da da yol kenarında unutulan şüpheli valiz, polis ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Patlatılan valizden kıyafet ve ders kitapları çıktı.
Tunceli merkezde de bir cadde üzerinde unutulan çanta, paniğe neden oldu. İhbar üzerine polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, çantanın sahibinin ortaya çıkmasıyla durum normale döndü.
Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda unutulan poşet de, uzman ekiplerce uzaktan fünye ile patlatıldı. Poşetin içinden ayakkabı çıktı.
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