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Aktüel Ankara'da trafikte makas atan sürücülere ceza yağdı
Aktüel

Ankara'da trafikte makas atan sürücülere ceza yağdı

Polis ekiplerince 2019'da havadan ve karadan yapılan denetimler sonucunda trafikte "makas atmak"tan 2 bin 688, 2020'nin ilk 7 ayında ise 2 bin 295 sürücüye cezai işlem uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 15:22:14 -
Ankara'da trafikte makas atan sürücülere ceza yağdı

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü, trafikte kurallara uymayanlara, trafiğin akışını bozanlara, kendilerinin ve başkalarının can güvenliğini tehlikeye atan "trafik magandaları"na göz açtırmıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından "Makas atmak bir yetenek değil, kişi hayatına kastetmektir." başlığıyla bir video paylaşıldı. Videoda polis ekiplerince 2019'da havadan ve karadan yapılan denetimler sonucunda trafikte "makas atmak"tan 2 bin 688, 2020'nin ilk 7 ayında ise 2 bin 295 sürücüye cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Paylaşımda, kendisinin ve başkalarının hayatını hiçe sayan kural tanımaz sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi istendi.

"Şeritlerinde nizami olarak seyreden araçların arasından, trafiği tehlikeye sokacak şekilde hızla geçmeye çalışma" olarak tarif edilen "makas atma" suçunu işleyen sürücülere, 1300 lira ceza uygulanıyor.

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