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Gündem

Ankara’da tepki çeken görüntüler! İzinsiz yürüyüş yapmaya kalktılar

Ankara Emniyeti, baro başkanları ve avukatlardan oluşan bir grubun izinsiz yapmak istediği yürüyüşle ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 17:34:00 - 2020-06-22 17:35:23
Ankara’da tepki çeken görüntüler! İzinsiz yürüyüş yapmaya kalktılar

Ankara Emniyet Müdürlüğü, baro başkanları ve avukatlardan oluşan bir grubun izinsiz yapmak istediği yürüyüşle ilgili açıklama yaptı.

Emniyetten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yurdumuzun çeşitli illerinden baro başkanları ve avukatlardan oluşan bir grup, 22 Haziran 2020 günü saat 10:00 sıralarında ilimiz Eskişehir Yolu 15. km’ye gelerek, burada yaptıkları basın açıklamasının ardından kendilerini karşılamak için bekleyen Ankara Barosu üyelerinin bulunduğu yere şehirlerarası yol üzerinden yürüyüş yapmak istemişlerdir.

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 6. maddesi gereği il genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilecek alan ve güzergahların mülki amirliklerce belirlendiği, yürüyüş yapmak istedikleri güzergahın belirlenen yerlerden olmadığı, aynı kanunun 22. maddesine göre şehirlerarası yollarda toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılamayacağı ile mevcut pandemi tedbirleri kendilerine hatırlatılarak grubun yürüyüşüne müsaade edilmemiş, araçlarla şehre girebilecekleri, Anıtkabir ya da bir başka mahale gitmeleri hususunda ve varsa diğer talepleri konusunda kendilerine yardımcı olunacağı ifade edilmiştir.

Buna rağmen yürüyüş yapmakta ısrar eden ve bir süre yolu trafiğe kapayan grup usulüne uygun şekilde kenara alınarak, yol trafiğe açılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Yorumlar

Ümüt

bunlar Chp Li FAŞİST HEM SOSYALİST ......lar. kessinlikle izin verilmesin
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yalnız

merak ettin,ne için yürüyeceklermiş??konusunu bilseydim ona göre yazardım..millet virüs derdinde ve yasak günler öncesinden duyurulmasına rağmen...ve de yasağa uyacakların başında gelmelerine rağmen..pes yani.normal vatandaş gibi ceza kesilsin.sosyal mesafe kuralından..
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