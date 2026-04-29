Ankara'da takla atan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ankara’da meydana gelen trafik kazası can kaybına yol açtı. Gölbaşı ilçesi sınırlarında, Ankara-Adana yolu Karaoğlan Mahallesi mevkisinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
06 BEM 578 plakalı otomobilin karıştığı kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kaza yerine ulaşan ekipler, araçta bulunan kişilere müdahale etti.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.