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Aktüel Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp polise saldıran 4 zanlı tutuklandı
Aktüel

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp polise saldıran 4 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 19:51:58 -
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp polise saldıran 4 zanlı tutuklandı

ANKARA (AA) - Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp uygulama yapan polise saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 15 Aralık'ta Altındağ ilçesi Oruç Reis Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik uygulama yapan emniyet birimleri, durdurdukları araçtaki 4 kişiye izin belgesi sordu.

Aracın sürücüsü N.E, "İzin belgemiz yok, kurallara uymuyoruz, sokağa çıkma yasağı bizi bağlamaz. Siz polisseniz biz de amiriz. Ben emniyet amiriyim, siz kim oluyorsunuz bana kimlik soruyorsunuz?" diyerek polise ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulundu.

Polis ekiplerine Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisakı nedeniyle görevinden ihraç edildiğini söyleyen N.E, "Bu devran dönecek, hesap vereceksiniz. Bizim başımıza gelen sizin de başınıza gelecek." ifadesini kullanarak tehditte bulundu ve polislerden birine de yumruk atarak yaraladı.

Bunun üzerine polis ekibi, alkollü olduğu belirlenen N.E'ye alkollü araç kullanmaktan, N.E. ile birlikte araçta bulunan diğer şüphelilere de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten cezai işlem uygulandı.

Ayrıca "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan da gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından 4 zanlı Ankara Adliyesine getirildi.

Şüphelilerin savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, N.E, K.E, S.E. ve G.E'nin tutuklanmasına hükmetti.

Zanlılardan birinin FETÖ iltisakı nedeniyle Kanun Hükmünde Kararname ile komiser yardımcılığı görevinden ihraç edildiği, birinin ise askeri okuldan ilişiğinin kesildiği öğrenildi.

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