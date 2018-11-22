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Ankara'da Roma ve Bizans dönemine ait 108 sikke ele geçirildi

Ankara'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Roma ve Bizans dönemine ait 108 adet sikke ele geçirildi.

22 Kasım 2018 Perşembe 11:09
Ankara'da Roma ve Bizans dönemine ait 108 sikke ele geçirildi

Ankara'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait 108 adet sikke ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, şehir dışından tarihi eser getiren 2 kişinin, bunları Ankara'da satacağı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen Kültür Büro ve Emtia Büro Amirliği ekipleri, 2 şüpheliyi takibe aldı. Şüpheli K.Y. ve M.K., polis ekiplerinin Yenibatı Mahallesi'nde düzenlendiği operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 108 adet sikke ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 11:09
  1. Ankara
  2. tarihi eser operasyonu

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