  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ankara'da öldürülen anne ve iki çocuğu toprağa verildi
Aktüel

Ankara'da öldürülen anne ve iki çocuğu toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-11-07 17:27:36 -
Ankara'da öldürülen anne ve iki çocuğu toprağa verildi

ANKARA (AA) - Ankara'da dün gece eşi tarafından öldürülen kadın ile iki çocuğunun cenazeleri defnedildi.

Keçiören ilçesinin Bağlum semtinde evde başlarından silahla vurularak öldürülen anne Nefik Öztürk (50), oğlu Selahattin Öztürk (32) ve kızı Seher Öztürk'ün (26) cenazeleri Keçiören Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

Ahmet Efendi Camisi'nde anne ve 2 çocuğu için cenaze namazı kılındı. Daha sonra cenazeler, toprağa verilmek üzere Bağlum Mezarlığı'na götürüldü.

Cenazeye, eşi ve iki çocuğunu öldürdüğü iddia edilen zanlı A.Ö'nün diğer çocuğu Sergen Öztürk ile ailenin yakınları katıldı.

- Zanlı cinayeti itiraf etti

Bağlum'da dün gece bir evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine olay yerine giden polis, 3 kişiyi başından vurulmuş halde bulmuş, görgü tanıklarının beyanı üzerine kısa süre önce evden ayrıldığı öğrenilen A.Ö, yakalanmıştı. Zanlı, ilk ifadesinde oğlu Selahattin Öztürk'ün kendisini darbettiğini belirtmiş ve ruhsatsız silahıyla oğlu, eşi ve kızını öldürdüğünü itiraf etmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump mı? Biden mı? Davutoğlu cevapladı
Gündem

Trump mı? Biden mı? Davutoğlu cevapladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD'de süren başkanlık seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, Donald Trump mı ..
İzmir’de hangi okullar hasarlı? Hasarlı okullar nereye taşınacak?
Gündem

İzmir’de hangi okullar hasarlı? Hasarlı okullar nereye taşınacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depremine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Kurum yaptığı açıklamada, Bakan Kuru..
Bülent Arınç'tan Trump mı? Biden mı? sorusuna Erbakanlı cevap
Gündem

Bülent Arınç'tan Trump mı? Biden mı? sorusuna Erbakanlı cevap

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, ABD'deki başkan seçimlerine ilişkin soruya Erbakan Hocalı bir cevap verdi. Arınç..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay