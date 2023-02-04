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Yerel Ankara’da Mansur Yavaş çilesi! Kardan kapanan yolları AK Partili ilçe belediyeleri açtı
Yerel

Ankara’da Mansur Yavaş çilesi! Kardan kapanan yolları AK Partili ilçe belediyeleri açtı

Her kar yağışında yolların kapandığı ve ulaşımın aksadığı Ankara'da manzara yine değişmedi. Sürücülerin kar çilesi yaşadığı anlar sosyal medyada paylaşılırken yine ortalarda görülmeyen Mansur Yavaş'a tepki yağdı. Ankaralıların imdadına ise AK Partili ilçe belediyeleri yetişti.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 10:16:00 -
Ankara’da Mansur Yavaş çilesi! Kardan kapanan yolları AK Partili ilçe belediyeleri açtı

CHP’li Mansur Yavaş işbaşına geldikten sonra her kar ve yağmur yağdığında bir çileye dönüşen Ankara sokaklarında, dün akşamki kar yağışından sonra da aynı manzaralar vardı.

Tuzlama ve yol açma çalışmalarının eksik kaldığı Başkent’te sürücüler yollarda mahsur kaldı.

YOLLARI İLÇE BELEDİYELERİ AÇTI

Ankara’da Mansur Yavaş yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin açamadığı ana caddeleri ve yolları ise AK Partili ilçe belediyeleri açtı.

Mansur Yavaş’ın tweet atmak dışında ortalıkta görünmediği Ankara’da İçişleri Bakanı Soylu ve AK Partili Belediye Başkanları sokakta çalışmaları koordine etti.

 

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Yorumlar

şüayıp

Erdoğan düşmanları hem itham eder hem de suçlarlar

Musluman

Peki Ankara buyuksehir belediyesi musluman degilmi? Diger belediyeler buna yardim etmisse ne olmus? Musluman muslumana yardim etmeyecekmi? Bunlar yunan belediyelermi? Iste sizin yuzunuzden bu millet kutuplasti? Eskiden herkes herkese din dil irk parti gozetmeksizin yardim ederdi ve bu nirmaldi. Sayenizde simdi herkes birbirine dusman oldu. Sen ve senin gibiler afganistana gitsinde cihat yapsin orada, oyle residanslatinizkndan kahvenizi yurumlayip ay sonunda kac bin dolar alacagim diye dusunerek okmuyor bu isler
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