Ankara’da Mansur Yavaş çilesi! Kardan kapanan yolları AK Partili ilçe belediyeleri açtı
Her kar yağışında yolların kapandığı ve ulaşımın aksadığı Ankara'da manzara yine değişmedi. Sürücülerin kar çilesi yaşadığı anlar sosyal medyada paylaşılırken yine ortalarda görülmeyen Mansur Yavaş'a tepki yağdı. Ankaralıların imdadına ise AK Partili ilçe belediyeleri yetişti.
CHP’li Mansur Yavaş işbaşına geldikten sonra her kar ve yağmur yağdığında bir çileye dönüşen Ankara sokaklarında, dün akşamki kar yağışından sonra da aynı manzaralar vardı.
Tuzlama ve yol açma çalışmalarının eksik kaldığı Başkent’te sürücüler yollarda mahsur kaldı.
YOLLARI İLÇE BELEDİYELERİ AÇTI
Ankara’da Mansur Yavaş yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin açamadığı ana caddeleri ve yolları ise AK Partili ilçe belediyeleri açtı.
Mansur Yavaş’ın tweet atmak dışında ortalıkta görünmediği Ankara’da İçişleri Bakanı Soylu ve AK Partili Belediye Başkanları sokakta çalışmaları koordine etti.