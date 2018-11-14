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Ankara'da kuyumcu, silahlı soyguncuyu ateş ederek püskürttü!

Ankara'da bir kuyumcu, kar maskeli ve silahlı soyguncuya tabancayla ateş ederek karşılık verdi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:23
Ankara'da kuyumcu, silahlı soyguncuyu ateş ederek püskürttü!

Olay, Ankara’nın Mamak ilçesinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kuyumcunun önüne gelen bir kişi, biranda kar maskesi takarak dükkana girdi. Silahı doğrultan soyguncu, cebindeki poşeti çıkartarak dükkan sahibi Emin Bektemur’dan altınları poşete doldurmasını istedi.

Konuşmaya başladığı soyguncunun bir anlık dalgınlığından faydalanarak yanındaki çalışanın da yardımıyla çekmecedeki silahı alan Bektemur, silahın namlusunu soyguncuya doğrulttu. Yaşanan bağrışmanın ardından dükkan sahibi silahı ateşledi. Neye uğradığını şaşıran soyguncu arkasına bakmadan kaçarken, Bektemur kaçan soyguncuyu kovalamaya başladı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı. Silah seslerini duyan çevre esnafı ise durumu ilgili yerlere bildirdi. Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, çevre güvenliği alarak dükkan içerisinde incelemelerde bulundu. Kaçan soyguncunun yakalanması için de çalışma başlatıldı. 

“Çekmedeki silahı çıkarttım ve bir el ateş ettim” 

Yaşadığı o anları anlatan dükkan sahibi Emin Bektemur, “Sabah 9 saatlerinde silahlı gasp olayına şahit olduk. Bir mağduriyet yaşadık. Adam poşeti önüme attı, sonra silahı çekerek poşeti doldurmamı istedi. Ben poşeti doldurmadım ve onu biraz oyaladım. Daha sonra çekmecedeki silahı çıkarttım. Silahın emniyetini açarak ağzına mermiyi verdim. Bir el ateş ettim. Daha sonra kaçmaya başladı. Kaçarken sendelediğini gördüm ama onu vurdum mu vurmadım mı bilmiyorum. Silahı çektiğimde ‘Yapma vururum’ dedi. Mal canın yongasıdır. Öyle vurmayla olmuyor, gerekirse biz de vuracağız ya da vurulacağız. Tüm Ankara emniyeti sağ olsun seferber oldu. Şahıstan şikayetçi olduk ve inşallah kısa sürede yakalanacak” dedi. 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 14:23
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