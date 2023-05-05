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Aktüel Ankara'da kaza: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Aktüel

Ankara'da kaza: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-05-05 23:43:00 -
Ankara'da kaza: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

O. D. E'nin (21) kullandığı 06 RAM 02 plakalı otomobil, Kahramankazan-Ankara kara yolunun 20. kilometresi Dağyaka Mahallesi yakınlarında, M. K. idaresindeki 06 DZ 0536 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan B. K. ve N. K. yaralandı.

Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırılan O. D. E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar Ankara’daki hastanelerde tedavi altına alındı.
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