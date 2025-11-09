Ankara’da iki otomobil çarpıştı: Aynı aileden 4 ölü, 3 yaralı

Ankara’yı yasa boğan trafik kazası, Haymana ile Gölbaşı ilçe sınırında bulunan Karacaören-Çalış yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki iki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Feci kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde, araçlardan birinde bulunan aynı aileden olduğu öğrenilen Yeliz B., Ayhan B., Hayrunisa B. ve Yüksel Özlem B.’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

3 YARALI HASTANEDE

Kazada yaralanan diğer 3 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna sevk edildi.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için detaylı soruşturma başlattı.



