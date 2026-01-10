Ankara’da fırtına uyarısı: Valilikten dikkat çağrısı
Ankara’da yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına nedeniyle Valilik, ulaşımda aksamalar ile çatı uçması, ağaç devrilmesi ve zehirlenme risklerine karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
Ankara'da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Yetkililer vatandaşları uyardı.
SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK
Ankara Valiliği, yarın kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla uyarıda bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği bildirildi.
Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.