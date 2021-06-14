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Gündem Ankara'da feci kaza
Gündem

Ankara'da feci kaza

Ankara’nın Sincan ilçesinde şerit hatasıyla meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 05:29:00 -
Ankara'da feci kaza

Olay Ankara’nın Sincan İlçesi Ayaş Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burak B. kontrolündeki 06 GD 3747 plakalı otomobil Ayaş yolunda orta şeritte seyir halinde ilerlerken sağ şeride geçmek istediği esnada Aydın Özgür S. idaresindeki 06 BOF 305 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Burak B. direksiyon hakimiyetini kaybederek Yunus Emre Y.’nin kullandığı 06 BCT 520 otomobile arkadan çarptı. Kazayı gören sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazada yaralanan Aydın Özgür S.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesine sevk etti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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