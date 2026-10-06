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Gündem Ankara'da facia: Ölüler ve yaralılar var
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Ankara'da facia: Ölüler ve yaralılar var

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Ankara'da facia: Ölüler ve yaralılar var

Başkent Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

nkara'nın Mamak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale-Samsun kara yolunda Ankara istikametinde seyreden E.O. idaresindeki otomobil, Karşıyaka Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Otomobil, Kırıkkale istikametinde seyreden L.T. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

 

Kazada sürücü E.O. ile aynı araçta bulunan N.O. olay yerinde hayatını kaybetti.

Diğer otomobilin sürücüsü L.T. ile araçta bulunan M.T. ise ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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