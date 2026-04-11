Ankara'da fabrika yangını! 35 kişi tahliye edildi
Ankara’nın Sincan ilçesinde medikal malzeme üretilen fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu. İçeride bulunan 35 kişi tahliye edilirken, alevler itfaiyenin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Sincan Alcı OSB Mahallesi 2000'inci Cadde'de faaliyet gösteren medikal malzeme üretilen fabrikada saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın arka kısmından yükselen alevleri fark eden görevlilerin durumu bildirmesi üzerine içeride bulunan 35 kişi tahliye edildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.