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Ekonomi Ankara'da ekmeğe zam! İşte yeni fiyat...
Ekonomi

Ankara'da ekmeğe zam! İşte yeni fiyat...

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Ankara'da ekmek fiyatlarına zam yapıldığını duyurdu. Kentte 200 gram ekmek fiyatı 2,75'ten 3 liraya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 14:00:00 -
Ankara'da ekmeğe zam! İşte yeni fiyat...

Ankara'da ekmek fiyatlarına Mart ayında gelen zammın ardından bir zam daha geldi.

Yüksek enflasyon ve artan maliyetler nedeniyle zamlar peş peşe gelmeye devam ediyor.

Ankara'da ekmeğin fiyatına zam geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından yapılan yeni açıklamada 200 gram ekmeğin fiyatı 2,75 liradan 3 TL'ye yükseltildiği belirtildi.

Mart ayında gelen zam ile 2,25 liradan satılan 200 gram ekmek 2,75 liraya yükselmişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek'te ise 250 gram ekmek 2 TL'den satılıyor.

Yeni fiyat tarifesinde ekmek fiyatları şu şekilde listelendi;

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