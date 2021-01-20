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Yerel Ankara'da DHKP-C'li teröristlere baskın! Gözaltılar var
Yerel

Ankara'da DHKP-C'li teröristlere baskın! Gözaltılar var

Ankara'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 11:08:00 -
Ankara'da DHKP-C'li teröristlere baskın! Gözaltılar var

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "DHKP-C terör örgütü açık alan yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 şüpheli, gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonda 1 adet kurusıkı tabanca, 15 adet av tüfeği fişeği ve çok sayıda örgütsel dergi/doküman ele geçirildi" denildi.

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