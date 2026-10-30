Ankara'da dehşet: 5 yıl önce boşandığı eski eşini öldürüp intihar etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara'da silahla beş sene önce boşandığı eski eşinin çalıştığı terziyi basan bir kişi, eski eşini kurşun yağdırıp öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar etti.
Dehşet olay, Yenimahalle ilçesi Batıkent'te meydana geldi. 56 yaşındaki D.Y., 5 yıl önce boşandığı eski eşi A.Y.'nin (49) çalıştığı terzi dükkanını bastı. Peş peşe kurşun yağdırarak eski eşini öldüren zanlı daha sonra aynı silahla intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.