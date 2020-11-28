  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ankara'da "bit pazarı"na polis müdahalesi
Aktüel

Ankara'da "bit pazarı"na polis müdahalesi

Yeniakit Publisher
2020-11-28 00:52:44 -
Ankara'da "bit pazarı"na polis müdahalesi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan kaçak pazara polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki Ata Sanayi Caddesi'nde bulunan ve halk arasında "bit pazarı" olarak bilinen yerde, çok sayıda tezgahın olduğu görüldü.

Vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri pazarı boşaltırken, belediye ekipleri de iş makinesiyle alanı kazarak kullanılamaz hale getirdi.

Bu arada polis, tezgahların yeniden kurulmaması için yeni güvenlik tedbirleri aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD seçimlerinden etkilenen Suudi Arabistan’da büyük değişiklik! 4 ülkeyi işaret ederek, Türkiye’yi açıkladılar
Dünya

ABD seçimlerinden etkilenen Suudi Arabistan’da büyük değişiklik! 4 ülkeyi işaret ederek, Türkiye’yi açıkladılar

Türkiye'ye yönelik agresif siyaset yürüten ve Türk mallarına skandal bir şekilde boykot çağrısı yapan Suudi Arabistan Türkiye ile yakınlaşma..
Nükleer güce sahip ülkede kırmızı alarm! Savaş uçağı düştü
Dünya

Nükleer güce sahip ülkede kırmızı alarm! Savaş uçağı düştü

Pakistan ile sık sık gerilim yaşayan Hindistan’da kırmızı alarm verildi. Nükleer güç olarak bilinen Hindistan’a ait, bir MiG-29K savaş uçağı..
Gündem

"Yunan adaları Türkleşecek" deyip açıkladı: Böyle giderse sonumuz Ermeniler gibi olacak

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin konuşan Yunan Casus Savvas Kalenderidis, çok yakın bir zamanda Yunan adalarının Türk..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay