Ankara’da "Bir Millet, İki Devlet" zirvesi!
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ile Bakanlık makamında bir araya gelerek iki kardeş ülke arasındaki stratejik bağları güçlendirecek kritik bir görüşme gerçekleştirdi. "Bir millet, iki devlet" düsturunun vurgulandığı buluşmada, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki adli işbirliği süreçlerinin dijitalleşmeden suçla mücadeleye kadar her alanda derinleştirilmesi kararlaştırıldı.
Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Memmedov ile görüşmelerinde adli işbirliği başta olmak üzere yürüttükleri ortak çalışmaları ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.
"Bir millet, iki devlet" anlayışıyla iki ülke kurumları arasındaki işbirliğini samimiyet ve kardeşlik temelinde daha da güçlendirmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Gürlek, Memmedov'a ziyareti için teşekkür etti.