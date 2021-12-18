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Aktüel Ankara'da bir kişi başından vurularak öldürüldü
Aktüel

Ankara'da bir kişi başından vurularak öldürüldü

Ankara'da, dün gece başından silahla vurularak ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 21:08:00 -
Ankara'da bir kişi başından vurularak öldürüldü

Ankara'da, dün gece başından silahla vurularak ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Kartal Sokak'taki bir iş yerinde başından vurularak yaralanan Saim Ayhan (30), 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayhan'ı vurduğu belirtilen G.Ö'yü yakaladı.

G.Ö, polise verdiği ifadesinde, Ayhan ile aralarında husumet olduğunu, Ayhan'ın 5-6 ay önce kendisini kesici aletle yaraladığını, son günlerde de kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu iddia etti.

Dün de alkollü olduğunu anlatan G.Ö, Saim Ayhan'ın havaya ateş ettiğini gördüğünü ve kendisine ateş edebileceğini düşünerek silahla bir el ateş ettiğini söyledi.

Şüpheli G.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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