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Aktüel Ankara'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
Aktüel

Ankara'da 40 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 19:16:40 -
Ankara'da 40 düzensiz göçmen yakalandı

ANKARA (AA) - Başkentte polis ekiplerince, 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçmenlerin yakalanması için uygulama yapıldı.

Yenimahalle'de 13, Altındağ'da 10, Gölbaşı'nda 8, Mamak'ta 5 ve AŞTİ içerisinde 4 olmak üzere toplam 40 göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerden 39'unun Afganistan birinin ise Özbekistan uyruklu olduğu belirlendi.

İran üzerinden gelerek Ağrı ve Van'dan Türkiye'ye kaçak yollarla giren düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.

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