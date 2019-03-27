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Ankara'da 2 hakime FETÖ gözaltısı

Ankara'da görev yapan 2 hakim FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:33
Ankara'da 2 hakime FETÖ gözaltısı

Alınan bilgiye göre, FETÖ nedeniyle meslekten ihraç edilen hakim Ali Çetin'in ByLock yazışmalarında A.Ö'nün isminin geçtiği belirtildi.

M.A.Ç'nin ise FETÖ itirafçısı bir astsubay tarafından "kendisinden sorumlu örgüt abisi" olarak teşhis edildiği öğrenildi.

Bunun üzerine başlatılan soruşturmada, şüpheli hakimler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince odalarında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri devam eden hakimlerin, Ankara Adliyesine getirilmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:33
  1. Ankara
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