Ankara'da 2 hakime FETÖ gözaltısı Ankara'da görev yapan 2 hakim FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ nedeniyle meslekten ihraç edilen hakim Ali Çetin'in ByLock yazışmalarında A.Ö'nün isminin geçtiği belirtildi. M.A.Ç'nin ise FETÖ itirafçısı bir astsubay tarafından "kendisinden sorumlu örgüt abisi" olarak teşhis edildiği öğrenildi. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada, şüpheli hakimler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince odalarında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden hakimlerin, Ankara Adliyesine getirilmesi bekleniyor.

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