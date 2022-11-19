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Aktüel Ankara'da 2 camide yangın
Aktüel

Ankara'da 2 camide yangın

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 2 camide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili zihinsel engelli olduğu belirtilen O.G.Y., polis merkezine götürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 20:34:00 -
Ankara'da 2 camide yangın

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 2 camide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili zihinsel engelli olduğu belirtilen O.G.Y. (55), polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Polatlı Çarşı Camii ve Sanayi Camii'nin girişinde sabah ezanı öncesi yangın çıktı.

İhbar üzerine camilere sevk edilen itfaiye ekipleri, her iki yangını da kısa sürede söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, sokakta yaşayan ve camilerde kalan zihinsel engelli olduğu belirtilen O.G.Y.'yi polis merkezine götürdü.

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