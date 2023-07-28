Ankara'da 1533 gözaltı!
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 1533 kişi yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 1533 kişi yakalandı.
6-20 Temmuz'da Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar'da gerçekleştirilen uygulama kapsamında 419 binden fazla kişinin GBT sorgusu yapıldı.
Uygulama kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 1533 şüpheliden 301'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Denetimlerde 99 ruhsatsız tabanca, 32 pompalı tüfek, çok miktarda uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.
Ayrıca 216 motosiklet ve 47 modifiyeli araçla ilgili Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılık, 2 bin 63 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı. (İLKHA)
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