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Aktüel Ankara'da 14 yaşındaki çocuğun telefonunu gasbeden zanlı tutuklandı
Aktüel

Ankara'da 14 yaşındaki çocuğun telefonunu gasbeden zanlı tutuklandı

Çocuğun takip edilmesi ve telefonunun alınması güvenlik kameralarına yansıdı - Polis ekipleri filyasyon ekibi kıyafetiyle düzenledikleri operasyonla gasp zanlısını yakaladı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 10:42:00 -
Ankara'da 14 yaşındaki çocuğun telefonunu gasbeden zanlı tutuklandı

ANKARA (AA) - Başkentte, takip ettiği 14 yaşındaki çocuğu darbederek telefonunu gasbeden şüpheli tutuklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Altındağ ilçesi Ulus Meydanı'nda tek başına yürüyen 14 yaşındaki B.K, Çıkrıkçılar Caddesi'ne geldiğinde kendisini takip eden K.K.K'nin saldırısına uğradı.

Çocuğu darbederek cep telefonunu gasbeden zanlı kaçtı. B.K'nin ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, B.K'yi uzun süre takip eden K.K.K'nin, Çıkrıkçılar Caddesi'nde çocuğu darbederek telefonunu zorla aldığını tespit etti.

- Polis filyasyon ekibi kılığında yakaladı

Zanlının kimliğini tespit eden ekipler, filyasyon ekibi kıyafeti giyerek Sincan ilçesindeki adrese gitti. Özel kıyafetlerle eve giren ekipler, zanlıyı yakaladı.

İfadesinde, gasbettiği telefonu, ikinci el telefon satışı yapan bir dükkana kimlik vermeden sattığını söyleyen K.K.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

B.K'nin telefonu bulunarak ailesine teslim edildi.

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