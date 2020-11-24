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Aktüel Ankara'da 1 ton 119 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi
Aktüel

Ankara'da 1 ton 119 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 13:37:11 -
Ankara'da 1 ton 119 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi

ANKARA (AA) - Ankara'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda bir haftada 1 ton 119 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince 16-22 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 1 ton 119 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 1 ton 917 litre karışımlı kaçak akaryakıt, 1 ton 347 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 83 bin 600 kaçak makaron, 2 bin 272 muhtelif kaçak eşya, 1017 kaçak puro, 493 paket kaçak sigara ve 29 kaçak cep telefonu ele geçirildi.


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