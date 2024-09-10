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Yerel Ankara'a feci kaza: Motosiklet otomobille çarpıştı!
Yerel

Ankara'a feci kaza: Motosiklet otomobille çarpıştı!

Yeniakit Publisher
2024-09-10 09:56:01 - 2024-09-10 09:56:01

Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobille bir motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan Tandoğan Mahallesi Zeki Uğur Caddesi üzerinde Veli K. yönetimindeki 06 EMS 411 plakalı motosiklet aynı cadde üzerinden Ankara Caddesi'ne dönüş yapan Yunus Emre Y. idaresindeki 06 EMS 411 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Veli K. ve yanındaki Melihcan B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile yanındaki yolcunun uçarak yere savrulma anları kameraya yansıdı.

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