Ankara Valiliğinden doğal gaz patlamasına ilişkin açıklama
Ankara Valiliği, Mamak'ta meydana gelen doğal gaz patlamasına ilişkin açıklama yaptı.
Ankara Valiliği, Mamak'ta meydana gelen doğal gaz patlamasına ilişkin açıklama yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Mamak/Küçük Kayaş mahallesindeki 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen ve ilk bilgilere göre doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonucu bir vatandaşımız vefat etmiştir. Konuyla ilgili gerekli teknik ve yasal incelemeler sürdürülmektedir." (İLKHA)