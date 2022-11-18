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Aktüel Ankara Valiliği uyardı: Kuvvetli geliyor
Aktüel

Ankara Valiliği uyardı: Kuvvetli geliyor

Ankara Valiliği, kentte akşam saatlerinden itibaren esecek olan kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 18:14:00 -
Ankara Valiliği uyardı: Kuvvetli geliyor

Başkentte akşam saatlerinde esecek olan kuvvetli rüzgara karşı Ankara Valiliği’nden açıklama yapıldı. Vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıların yapıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; halen güney yönlerden esmekte olan rüzgârın bu akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak kuvvetli ‘30-50 km/saat, kısa süreli 60 km/saat’ esmesi bekleniyor. Güneyli rüzgarlarla birlikte soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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