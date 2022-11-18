Ankara Valiliği uyardı: Kuvvetli geliyor

Başkentte akşam saatlerinde esecek olan kuvvetli rüzgara karşı Ankara Valiliği’nden açıklama yapıldı. Vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıların yapıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; halen güney yönlerden esmekte olan rüzgârın bu akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak kuvvetli ‘30-50 km/saat, kısa süreli 60 km/saat’ esmesi bekleniyor. Güneyli rüzgarlarla birlikte soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."