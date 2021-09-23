Ankara Üniversitesi gönüllüleri selzede çocukları yalnız bırakmadı

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine gelen Ankara Üniversitesinden öğrenciler, Bozkurtlu çocuklarla ailelerinin yüreğine dokundu. Şiddetli yağış nedeniyle 11 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinde ilçenin büyük bölümü sular altında kaldı, can kayıpları yaşandı. Selden birçok okul zarar görürken çocuklar da olumsuz etkilendi. Bölgeye gelen gönüllü öğrenciler çeşitli etkinlikler, sosyal hizmet çalışmaları ve psikososyal destek uygulamaları yaparak selin yetişkinler ve çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerini azaltmaya çalıştı. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Özmete, beraberindeki heyet ile birlikte Bozkurt ilçesine geldi.

Hediyeler dağıtıldı

Bozkurt’taki çocuklara okul ve oyun ihtiyaçlarını karşılayacak sırt çantası, kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklar hediye eden Ankara Üniversitesi ekibi, birlikte oyunlar oynayıp, şiirler okuyup, hikayeler anlatarak çocukların duygu ve düşüncelerini ifade etmesini sağladı.



Dekan Prof. Dr. Emine Özmete, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın desteğiyle Bozkurt ilçesinde yapılacak çalışmaların planlandığını söyledi.

Üniversitelerin toplumun ihtiyaç duyduğu her yerde olması gerektiğini vurgulayan Özmete, şunları dile getirdi: “Bozkurt’ta büyük bir felaket yaşandı. Devletimiz tüm kurumları, kaynakları ve imkanları ile bölgede yer almaktadır. Deprem ve sel afetlerinin farklı bölgelerde zaman zaman yaşandığı ülkemizde, afete gelişmiş ve kapsamlı bir koordinasyon ile müdahale edildiği, hizmetlerde yenilikçi uygulamaların ortaya çıktığını görmekteyiz. Bozkurt’ta yaşanan sel felaketi yetişkinler kadar çocukları da olumsuz etkileyen bir afet oldu. Biz de bu durumda üzerimize düşeni yapmak için yola çıktık. Fakültemizden bir grup gönüllü öğrenci ve akademisyen Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Kastamonu Valiliğinin izniyle Kastamonu ve Bozkurt’ta görev yaptık.”



Gelen ekipte herkesin üzerine düşeni yapmak için canla başla çalıştığını vurgulayan Özmete, “Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Melahat Demirbilek başkanlığındaki ekipte Çocuk Gelişimi Bölümünden araştırma görevlisi Selim Tosun, Sosyal Hizmet Bölümünden öğretim elemanı Satı Gül Kapısız, Sosyal Hizmet Bölümünden 10, Çocuk Gelişimi Bölümünden 8, Beslenme ve Diyetetik Bölümünden 3 öğrenciyle beraber afet bölgesinde çalışmalarda bulunarak, yaraların sarılmasına katkı sağladılar” diye konuştu.