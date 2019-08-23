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Ankara TOKİ konutları başvuru şartları neler?

TOKİ’ye yoğun bir şekilde başvurular yapılmakta. Türkiye’nin pek çok bölgesinde yaptığı ve yapacağı projelerle vatandaşın yoğun ilgisini gören TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşları uygun fiyatlarla ev sahibi yapıyor. Peki TOKİ Ankara konut projeleri var mı? TOKİ Ankara açık satışları, TOKİ Ankara başvuruları.

23 Ağustos 2019 Cuma 14:44
Ankara TOKİ konutları başvuru şartları neler?

TOKİ’ye yoğun bir şekilde başvurular yapılmakta. Türkiye’nin pek çok bölgesinde yaptığı ve yapacağı projelerle vatandaşın yoğun ilgisini gören TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşları uygun fiyatlarla ev sahibi yapıyor. Peki TOKİ Ankara konut projeleri var mı? TOKİ Ankara açık satışları, TOKİ Ankara başvuruları.

TOKİ’nin Ankara’da satışta olan konutları kurumun web sayfasında yer almakta.

TOKİ Ankara projeleri için tıklayınız

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:44
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