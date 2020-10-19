  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ankara-Sivas YHT hattında test sürüşleri yapılacak
Aktüel

Ankara-Sivas YHT hattında test sürüşleri yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-19 20:20:58 -
Ankara-Sivas YHT hattında test sürüşleri yapılacak

SİVAS (AA) - Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının bazı bölümlerinde test sürüşleri yapılacağı bildirildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yerköy-Sivas YHT Projesi'nin üstyapı ve elektromekanik işleri yapım işi kapsamında yer alan Yerköy-Sivas YHT projesinin hedeflenen, planlanan ve istenilen tarihte tamamlanabilmesi için iletim, imalat, ulaşım ve kontrol hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmasını teminen, 25 Ekim 2020 tarihinde saat 08.00'den itibaren, Yerköy-Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni-Yıldızeli-Sivas arasında 25 kw enerji ile tren testlerine başlanacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, belirtilen güzergahta vatandaşların can ve mal kaybına uğramamaları için tren hattına yaklaşmalarının, katener hattının altında dolaşmalarının, iletken kablolara dokunmalarının ve elektrik direklerine tırmanmalarının yasaklandığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Bıçak sırtı bir durum var' diyerek son anket sonuçlarını açıkladı
Siyaset

'Bıçak sırtı bir durum var' diyerek son anket sonuçlarını açıkladı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Metropoll Araştırma Şirketi'nin son anket sonuçlarını değerlendirdi.
Azerbaycan-Ermenistan cephesine 2. Dünya Savaşı gazileri gönderildi
Dünya

Azerbaycan-Ermenistan cephesine 2. Dünya Savaşı gazileri gönderildi

Dağlık Karabağ'da çatışmalar şiddetlenirken Ermenistan, cephe hattına 2. Dünya Savaşı gazilerini göndermeye başladı.
Türkiye'den 'KKTC' tepkisi: Zamanı geldi
Siyaset

Türkiye'den 'KKTC' tepkisi: Zamanı geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Olağan şüpheliler, KKTC'de dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarından..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay