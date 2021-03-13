Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ankara-Sivas hızlı tren hattının açılacağı tarihe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ankara-Sivas YHT hattı hizmete ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hızlı tren hattında Ankara-Sivas’ta sona gelindiğini ve son ayarları yapıldığını duyurdu. Bakan Karaismailoğlu, haziran ayı itibariyle projenin tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulacağını açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT hattında test sürüşü yaptı. Hızlı tren ile Ankara'dan yola çıkan Bakan Karaismailoğlu, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki istasyona geldi. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Karaismailoğlu, hattın 393 kilometre uzunluğunda zor bir coğrafya üzerinde yapıldığını belirtti. 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 53 adet viyadük, 217 alt ve üst geçit ile 61 adet köprü ve menfez inşa edildiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, bugüne kadar 724 kilometre ray seriminin yapıldığını ve proje geneli alt yapı çalışmalarının yüzde 100'e yakınının tamamlandığını açıkladı. Ankara-Sivas YHT hattının açılış için artık son günleri yaşadığını belirten Bakan Karaismailoğlu, “Biz de bugün Ankara merkez tren garından trenimize binerek buraya kadar geldik. İnşallah son testlerimizi, ayarlarımızı yapıyoruz. Haziran ayı itibarıyla bütün vatandaşlarımızı Ankara-Sivas YHT hattı ile buluşturmuş olacağız" ifadelerini kullandı.