Ankara Sincan 1. bölge 1. etap 966 konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ Ankara kura sonuçları son dakika haberi. TOKİ İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok bölgesinde birbirinden güzel ve konut projeleriyle dar ve orta gelirli vatandaşlara uygun fiyatlarla konut sahibi yapmaya devam ediyor. Ankara Sincan 1. bölge 1. etap 966 konut projemiz, 10 Temmuz – 8 Ağustos 2019 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecektir.

Kentsel Dönüşüm kapsamında hak sahibi olan alıcılar 10 Temmuz – 08 Ağustos 2019 tarihleri arasındaki teslim programı dahilinde sözleşme imzalama işlemlerini de gerçekleştireceklerdir. Bu çerçevede;

• Konut teslimleri, İdaremiz tarafından hazırlanan “Konut Teslim Programı” çerçevesinde projenin Müşavir Firması olan Prokon Müh. ve Müş. A.Ş. & Beşer Müh. Müş. LTD. ŞTİ. tarafından Ankara Sincan Saraycık Şantiyesinde gerçekleştirilecektir.

• Konut alıcıları, kendileri için belirlenen teslim tarihinde Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara Sincan Şubesine giderek, satış bedeli üzerinden KDV ödemesi yapacak ve aynı gün kendi imkanları ile Şantiyeye ulaşarak konutlarını tutanakla teslim alacaklardır; Şantiyede konut teslim işlemlerine saat 09:00’da başlanacaktır.

• Kentsel Dönüşüm kapsamında hak sahibi olan alıcılara satışı yapılan konutlar için sözleşme imzalama ve teslim tarihinde, Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde belirtilen satış bedeli üzerinden hesaplanan tutar esas alınarak 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi tutarı, taşınmazın tesliminden sonraki vadelere yayılarak tahsil edilecektir.

• Alıcıyla imzalanan gayrimenkul satış sözleşmesi kapsamında satışa/teslime konu konutun sigorta ve DASK işlemleri aracı Banka tarafından yaptırılacak ve bedelleri, KDV ile birlikte tahsil edilecektir.

• Kendisine bildirilen günden başka bir günde konut teslimi için başvuruda bulunan konut alıcılarının işlemleri, geldikleri gün için belirlenmiş konut alıcılarının işlemleri tamamlandıktan sonra yapılabilecektir.

• Şantiyede yapılacak konutun fiili teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı), Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin haksahibinde bulunan nüshası, Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi, KDV tutarının yatırıldığına dair dekont/fatura.

• Belgeler eksiksiz ise konut alıcılarına, müşavir firma tarafından “Konut Teslim Tutanağı” ile mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır.