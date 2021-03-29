Ankara risk durumu güncel | Ankara hafta sonu yasakları ne zaman başlayacak?
Ankara güncel vaka sayısı | Milyonların gözü kulağı kabine toplantısında. Ankaralı vatandaşlar illerinin risk durumunu araştırmaya başladı. Peki, Ankara çok yüksek riskli mi oldu? Ankara yeni korona yasakları
Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemi başladı. 1 Mart’ta iller vaka sayısına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illere ayrıldı. Son dönemde artan vakalar sebebiyle vatandaşlar hangi illerin çok yüksek riskli iller arasına yerleştiğini araştırıyor. Peki, Ankara’da yasaklar ne zaman başlayacak?
Ankara risk durumu güncel | Ankara hafta sonu yasakları ne zaman başlayacak?
1 Mart’ta açıklanana risk haritasının bugün revize edilmesi bekleniyor. Konu hakkında kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Ankara orta riskli iller arasında yer alıyor. Risk haritası güncellendiğinde Ankara’nın çok yüksek riskli iller arasına geçme ihtimali bulunuyor. Ankara risk durumu açıklandığında haberimizde yer alacak.