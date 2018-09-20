THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Ankara-Niğde Otoyolu 2 yıl erken bitirilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-Niğde Otoyolu inşaatında incelemelerde bulundu.

20 Eylül 2018 Perşembe 13:45
Ankara-Niğde Otoyolu 2 yıl erken bitirilecek

Ankara-Pozantı Otoyolu’nun en önemli kesimlerinden birinin Ankara-Niğde kesimi olduğunu, bu yolun Kapıkule’den başlayıp Türkiye’nin güney sınır kapılarına uzanan otoyol ağının da son halkasını oluşturduğunu belirten Turhan, Ankara-Niğde Otoyolu’nun yap-işlet-devret (YİD) yöntemiyle inşa edildiğini dile getirdi. Turhan, toplam 330 kilometreden oluşan Ankara-Niğde Otoyolu Projesi’nde inşaat süresinin 2022 yılında bitmesinin öngörüldüğünü ancak üstlenici firmanın gerekli tedbirleri alıp kapasitesini artırarak projeyi 2020 yılı içinde hizmete almayı hedeflediğini bildirdi.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 13:45
  1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  2. Ankara-Niğde otoyolu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Laminat parkede kanser tehdidi
    1. Laminat parkede kanser tehdidi
    2. Japonya İran'a şok! ABD yaptırımları..
    3. Adliyede skandal olay! Savcı katibinin..
    4. İdlib, Esed Rejimi'nin beslediği..
    5. Apandisit çocuklarda çabuk patlıyor
    6. Büyük vurgun! 15 milyonu alıp yıllık..
    7. Bahçeli, Katar'ın hediye ettiği uçakla..
    8. Yeni Ekonomi Programı Resmi Gazete'de..
    9. TEKNOFEST'te dev yarış! Kenan Sofuoğlu..
    10. Azerbaycan’dan TANAP’a ‘Taraggi’ ödülü
    11. Limonu dondur, rendele
    12. AB sınır güvenliği için Sırbistan’ı..
    13. BM'den kritik Türkiye-Rusya açıklaması
    14. Devletimiz bu soruna lütfen el atsın!
    15. 15 Temmuz gazisine 'Devlet Övünç..
    16. Bakan Soylu açıkladı: FETÖ en çok..
    17. TEKNOFEST İstanbul'da nefes kesen..
    18. Muharrem ayı huzurun başlangıcıdır
    19. Bebeğinizin dili paslı görünüyorsa...
    20. Rusya'dan İsrail'e sert tepki: Bunun..
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı

    Günün Karikatürü

    20 Eylül 2018
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü