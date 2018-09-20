Ankara-Niğde Otoyolu 2 yıl erken bitirilecek

Ankara-Pozantı Otoyolu’nun en önemli kesimlerinden birinin Ankara-Niğde kesimi olduğunu, bu yolun Kapıkule’den başlayıp Türkiye’nin güney sınır kapılarına uzanan otoyol ağının da son halkasını oluşturduğunu belirten Turhan, Ankara-Niğde Otoyolu’nun yap-işlet-devret (YİD) yöntemiyle inşa edildiğini dile getirdi. Turhan, toplam 330 kilometreden oluşan Ankara-Niğde Otoyolu Projesi’nde inşaat süresinin 2022 yılında bitmesinin öngörüldüğünü ancak üstlenici firmanın gerekli tedbirleri alıp kapasitesini artırarak projeyi 2020 yılı içinde hizmete almayı hedeflediğini bildirdi.