  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ankara Müftüsü'nden olay "eşek" fetvası
Gündem

Ankara Müftüsü'nden olay "eşek" fetvası

Yeniakit Publisher
2023-07-30 17:27:00 - 2023-07-30 17:31:14
Ankara Müftüsü'nden olay "eşek" fetvası

Ankara Müftüsü Hasan Çınar, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı fetvada yaban eşeklerinin etinin de bütünün de helal olduğunu iddia etti. Çınar daha önce de zebra ve çekirgeyi 'yenilmesi helal' hayvanlar listesine eklemişti.

Daha önce helal olan kara hayvanları olarak koyun, keçi, deve, dağ keçisi gibi hayvanların yanı sıra ceylan, zebra ve çekirgeleri de sıralayan Ankara Müftüsü Hasan Çınar, “Zebra etinin yenilmesi helaldir" demişti. Çınar'dan yeni bir fetva geldi. Çınar, Twitter hesabından “Yabani merkebin eti de sütü de helaldir” paylaşımında bulundu. Çınar’ın soru- cevap şeklindeki paylaşımı şöyle:

Soru: 1-Ev hayvanı olan merkebin sütü içilir mi?

Cevap: 1- Hayır, içilmez, haramdır. Eti helal olan hayvanların sütü de helaldir. Ehli merkebin (evcil eşeğin) eti haram olduğu için sütü de haramdır. Yabani merkebin eti de sütü de helaldir.

2- Kurt sütüyle beslenen koyunun sütü içilir mi?

2-Evet, içilir, helaldir. Kurt sütüyle büyüyen koyunun eti de, sütü de helaldir. Çünkü bu konuda genel kural; hayvanlar annelerine tabidir. Bundan dolayı kendisini doğuran hayvana bakılır. Eti ve sütü helal olan hayvanın yavrusu, eti ve sütü haram olan hayvanın sütüyle beslenmiş olsa bile kendisi helaldir. Kurban olarak da kesilebilir.
Örnek: Kurt sütüyle beslenen kuzunun büyüdüğünde etini yemek, sütünü içmek caizdir. Buna mukabil koyun sütüyle beslenen kurt yavrusunun, büyüdüğünde eti de sütü de caiz olmaz.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yaşlı adamı müzik eşliğinde dövüp şekilden şekle soktular! Asın bunları
Yaşlı adamı müzik eşliğinde dövüp şekilden şekle soktular! Asın bunları

Gündem

Yaşlı adamı müzik eşliğinde dövüp şekilden şekle soktular! Asın bunları

O kente giriş 700 lira oldu! Oldu olacak, vize de isteyin bari
O kente giriş 700 lira oldu! Oldu olacak, vize de isteyin bari

Gündem

O kente giriş 700 lira oldu! Oldu olacak, vize de isteyin bari

Krallara parmaklarını yediren besin! Faydaları saymakla bitmiyor! Kaldırımın kenarında bile yetişiyor
Krallara parmaklarını yediren besin! Faydaları saymakla bitmiyor! Kaldırımın kenarında bile yetişiyor

Sağlık

Krallara parmaklarını yediren besin! Faydaları saymakla bitmiyor! Kaldırımın kenarında bile yetişiyor

Ekmek su gibi kapış kapış satılıyor! İş arayana gelir kapısı
Ekmek su gibi kapış kapış satılıyor! İş arayana gelir kapısı

Gündem

Ekmek su gibi kapış kapış satılıyor! İş arayana gelir kapısı

Saçınıza bir kaşık sürün, değişimi anında görün! Gençlik halinize geri döndürüyor! İşte aktarların sır gibi sakladığı formül
Saçınıza bir kaşık sürün, değişimi anında görün! Gençlik halinize geri döndürüyor! İşte aktarların sır gibi sakladığı formül

Yaşam

Saçınıza bir kaşık sürün, değişimi anında görün! Gençlik halinize geri döndürüyor! İşte aktarların sır gibi sakladığı formül

Gece vardiyasından evine döndü, balkondan gelen seslerin sahibini görünce dondu
Gece vardiyasından evine döndü, balkondan gelen seslerin sahibini görünce dondu

Gündem

Gece vardiyasından evine döndü, balkondan gelen seslerin sahibini görünce dondu

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23