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Yaşam Ankara kurban kesim yerleri 2021 | Ankara’da kurbanlıklar nerede kesilecek?
Yaşam

Ankara kurban kesim yerleri 2021 | Ankara’da kurbanlıklar nerede kesilecek?

Ankara kurban kesim yerlerinin tam listesi | Kurban bayramı 20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Kurban bayramı öncesinde pek çok kişi kurbanlık fiyatlarını ve kesim noktalarını araştırmaya başladı. Ankara güncel kurban kesim alanlarının tam listesi| Ankara’da kurbanlıklar nerede kesilecek?

Yeniakit Publisher
2021-06-23 12:27:00 -
Ankara kurban kesim yerleri 2021 | Ankara’da kurbanlıklar nerede kesilecek?

Kurban bayramına kısa zaman kaldı. İstanbul hariç diğer şehirlerde kurban pazarları bayramdan bir ay önce kurulmaya başlandı. Kurbanlık alacaklar, kurban kesim noktalarını da araştırıyor. Peki, Ankara’da kurbanlıklar nerede kesiliyor? Ankara kurban kesim alanları güncel

Ankara kurban kesim yerleri 2021  | Ankara’da kurbanlıklar nerede kesilecek?

Akyurt  YILGINLAR BESİ ÇİFTLİĞİ              BEYAZIT MAHALLESİ

Akyurt  KALAYCI BESİ ÇİFTLİĞİ   BEYAZIT MAHALLESİ

Akyurt  ÇAKIR BESİCİLİKBEYAZIT MAHALLESİ

Akyurt  HAMZA TOPÇU BESİ ÇİFTLİĞİ     ÇINAR MAHALLESİ

Akyurt  İSMET TOPÇU BESİ ÇİFTLİĞİ        ÇINAR MAHALLESİ

Akyurt  YAHYA KARTAL BESİ ÇİFTLİĞİ      ÇINAR MAHALLESİ

Akyurt  AYKA BESİCİLİKGÜZELHİSAR MAHALLESİ

Akyurt  YAŞAR YILMAZ BESİ ÇİFTLİĞİ       ÇINAR MAHALLESİ

Akyurt  ERHAN KAYA BESİ ÇİFTLİĞİ          GÜZELHİSAR MAHALLESİ

Akyurt  KURBAN UĞUR BESİ ÇİFTLİĞİ     KIZIK MAHALLESİ

Akyurt  DURSUN İLGÜN BESİ ÇİFTLİĞİ    ÇANKIRI DEVLET YOLU ÜZERİ

Akyurt  YAŞAR TEKİN BESİ ÇİFTLİĞİ          CÜCÜK MAHALLESİ

Akyurt  ÖMER GÜRBÜZ BESİ ÇİFTLİĞİ     KIZIK MAHALLESİ

Akyurt  KÜTÜKÇÜ BESİ ÇİFTLİĞİKIZIK MAHALLESİ

Akyurt  ŞAKİR GÜNDÜZELECİK MAHALLESİ

Akyurt  AZİZ VE ERDEM GÜRBÜZ              KIZIK MAHALLESİ

Akyurt  ÖZTÜRK KÖMÜR BESİ ÇİFTLİĞİ   ÇINAR MAH.

Akyurt  CAHİT YILMAZ BESİ ÇİFTLİĞİ       ÇINAR MAH.

Akyurt  NUH ASLAN BESİ ÇİFTLİĞİ            KIZIK MAH.

Akyurt  KENAN KOÇ BESİ ÇİFTLİĞİ            KIZIK MAH.

Akyurt  HARUN MERTCAN BESİ ÇİFTLİĞİKIZIK MAH.

Altındağ               İskitler Kurban Kesim Yeri            İSKİTLER MAH. SEÇİM SOK. (SEMT PAZARI)

Altındağ               Site Yıldız Kurban Kesim Yeri       ALİ ERSOY MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO:32 (SEMT PAZARI)

Altındağ Karapürçek Kurban Satış Merkezi TATLAR MAH. KÜMEEVLER ALTINDAĞ/ANKARA

Altındağ Karapürçek Kurban Kesim YeriKARAPÜRÇEK MAH. 309. CAD. NO:51 ALTINDAĞ/ANKARA (SEMT PAZARI)

Altındağ Gülpınar Kurban Kesim Yeri       YILDIZTEPE MAH. 166. CAD. NO:23 ALTINDAĞ/ANKARA (SEMT PAZARI)

Altındağ Karacaören Kurban Kesim YeriKARACAÖREN SPOR TESİSLERİ HALI SAHA YANI ALTINDAĞ/ANKARA

Altındağ Doğantepe Kurban Kesim Yeri  Doğantepe Mahallesi 1118/1 Sokak Altındağ/ANKARA (SEMT PAZARI)

Ayaş BALÇİÇEK BESİ ÇİFTLİĞİ      UĞURÇAYIR MAHALLESİ AYAŞ ANKARA

Ayaş MURAT BESİ ÇİFTLİĞİ          SİNANLI HOCASİNAN MAH. AYAŞ ANKARA

Ayaş TANSEL GÖKMEN BESİ ÇİFTLİĞİ      OLTAN MAHALLESİ AYAŞ ANKARA

Ayaş SİNANLI BESİ ÇİFTLİĞİ         SİNANLI MAH. DEMİREL CAD. NO:10 AYAŞ ANKARA

Ayaş ÖZÇELİK BESİ ÇİFTLİĞİ         ORTABEREKET MAH. AYAŞ ANKARA

Ayaş      YERTUTAN BESİ ÇİFTLİĞİ              FERAHFAKİ MAH. AYAŞ-ANKARA

Ayaş      AYAŞ BELEDİYESİ MEZBAHANESİ              Oltan Mah. Ayaş ANkara

Bala       belediye hayvan pazarı ve kesim yeri      İsmetpaşa Mahallesi Bala ANKARA

Beypazarı            Belediye Mezbahanesi  Gazi Paşa Mah.

Beypazarı            Fatih Camii Karşısı           Hacıkara Mah.

Beypazarı            Bulgurdede T.E.D.A.Ş Yanı           Cumhuriyet Mahallesi

Beypazarı            Gazigündüsalp İş Hanı Altı            Hacıkara Mah.

Beypazarı            Oğuzkent Camii Yanı       Oğuzkent Mah.

Beypazarı            Cemiyet Cami Yanı          Cemiyetevleri Mah.

Çamlıdere           ÇAMLIDERE        ÇAMLIDERE BELEDİYESİNCE UYGUN GÖRÜLEN YER

Çankaya              MÜHYE YEŞİLKENT MAHALLESİ - ÇANKAYA - ANKARA     MÜHYE YEŞİLKENT MAHALLESİ/ÇANKAYA

Çubuk   Girişim Enteğre A.Ş.        Cumhuriyet Mahallesi Süreyya Cad. No:

Çubuk   ÇUBUK BELEDİYESİ HAYVAN PAZARI BELEDİYE MEZBAHASI          Şabanözü Yolu 6. Km

Elmadağ              ÇARŞAMBA PAZARI        KEMALPAŞA MAH. ELMADAĞ

Elmadağ              KAPALI PAZAR YERİ         YENİCE MAH. ELMADAĞ

Elmadağ              ÖZBEY PAZAR YERİ          KEMALPAŞA MAH./ELMADAĞ

Elmadağ              DİLEK- KENT KOOP.         TATLICA MAH.-ELMADAĞ

Elmadağ              KAPALI PAZAR YERİ         TATLICA MAH.-ELMADAĞ

Elmadağ              TOKİ BLOKLARI  TATLICA MAH-ELMADAĞ

Elmadağ MEZBEHANE    HASANOĞLAN MAH/ELMADAĞ

Elmadağ YEŞİLDERE PARK YERİ   YEŞİLDERE MAH.-ELMADAĞ

Etimesgut Elvankent Kapalı Pazaryeri     Elvankent Kapalı Pazaryeri / Etimesgut / ANKARA

Etimesgut Eryaman 1. Etap Kapalı Pazar Yeri       Altay Mh. Orhan Bey Cd. Yavuz Sultan Selim Camii Yanı / Etimesgut / ANKARA

Etimesgut Yukarıyurtçu Mh. TOKİ Konutları Kapalı Pazar Yeri       Yukarıyurtçu Mh. TOKİ Konutları Kapalı Pazar Yeri / Etimesgut / ANKARA

Etimesgut Eryaman Köyü İ.i Pazar Yeri    Eryaman Köyü / Etimesgut / ANKARA

Etimesgut           Topçu Mh. Pazar Yeri     Topçu Mh. / Etimesgut / ANKARA

Evren    304 ada 1 nolu parsel (Helikopter Pisti-Eski Stat Alanı)    Şerafettin Yılmaz Mah. Cumhuriyet Cad. Hükümet Konağı Kat 2

GölbaşıOĞULBEY MAHALLESİ KONYA YOLU ÜZERİ 10. KM.           OĞULBEY MAHALLESİ KONYA YOLU ÜZERİ 10. KM. GÖLBAŞI/ANKARA

Güdül   Hayvan Kesim Yeri           İlçemizde Kesim Yeri YOKTUR

Haymana            Medrese Mah. Eski Mezbahana yanı.     Yeni Mahalle Polatlı yolu İlçe Mezarlık bitişiğindeki alan.

Kahramankazan               AYGÜLER DERİCİLİK        Fatih Mah. 3124. Sok No:2 Kahramankazan/ANKARA

Kalecik  KALECİK KURBANLIK SATIŞ MANDIRALARI            KALECİK

Keçiören             23 Nisan Mah. Semt Pazar Yeri  23 Nisan Mah. Anavatan Cad. sonu

Keçiören             İncirli Semt Pazar Yeri    İncirli Mahallesi Sümbüllü Sokak

Keçiören             Uyanış Semt Pazar Yeri  Uyanış Mah. Gülbaba Cad. Otobüs son durağı

Keçiören             Yeişltepe Fatih Semt Pazar Yeri  Yeşiltepe Mah. 492.Cad. üzeri Eski Köür Deposu

Keçiören             Ufuktepe Semt Pazar Yeri            Ufuktepe Mah. Bağlum Cad. üzeri

Keçiören             Atapark Semt Pazar Yeri               Atapark Mah. Tutal Sok. (Arkası Otobüs Son Durağı)

Keçiören             Ayvalı Fatih Semt Pazar Yeri        Ayvalı Mah. Ayvalı Cad. Sonu

Keçiören             Esertepe Semt Pazar Yeri             Esertepe Mah. Ahmet Şefik Kolaylı Cad. Üzeri

Keçiören             Kalaba Semt Pazar Yeri  Çiçekli Mah. Conker Sok. No:1 (Çiçekli Parkı Yanı)

Keçiören             19 Mayıs Mah. Semt Pazar Yeri  19 Mayıs Mah. Özgürlük Sok. üzeri

Keçiören             Sancaktepe Mah. Semt Pazar Yeri            Sancaktepe Mah. Sarıkamış Cad.

Keçiören             Yayla Mah. Semt Pazar Yeri         Yayla Mah. 1497 Sok.

Keçiören             Kuşcağız Semt Pazar Yeri              Kuşcağız Mahallesi Ulaşan Caddesi

Keçiören             Kardeşler Semt Pazar Yeri            Ayvalı Mahallesi 158. Cadde

Keçiören             Çaldıran Semt Pazar Yeri               Çaldıran Mahallesi 490. Caddes

Keçiören             Aktepe Semt Pazar YeriAdnan Menderes Mahallesi Özyurt Caddesi Üzeri

Kızılcahamam    KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ MEZBAHANE TESİSLERİ        KARŞIYAKA MAH. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ KIZILCAHAMAM/ANK.

Kızılcahamam    ÇORAK PAZARI MEVKİİ  KARŞIYAKA MAH. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ KIZIICAHAMAM/ANK.

MamakORTAKÖY KURBAN KESİM ALANI              ORTAKÖY MAHALLESİ, MAMAK/ANKARA

MamakMAMAK ESKİ PAZAR KURBAN KESİM ALANI        MAMAK CADDESİ, MAMAK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YANI MAMAK / ANKARA

MamakORTAKÖY KURBAN KESİM ALANI              ORTAKÖY MAHALLESİ MAMAK / ANKARA

MamakMAMAK ESKİ PAZAR KURBAN KESİM ALANI        MAMAK CADDESİ, MAMAK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YANI MAMAK / ANKARA

Nallıhan               Belediye Mezbahanesi  Nasuhpaşa Mahallesi Ankara Yolu 1. km Nallıhan

Polatlı   Birlik Et Kombinası          İğciler Yolu 3.Km Polatlı/ANKARA

Polatlı   Polatlı Et Kombinası        İğciler Yolu 2.Km Polatlı /ANKARA

Polatlı   Hayvan Pazarı    Konya yolu 8.Km Polatlı/ANKARA

Polatlı   Makine İkmal Müdürlüğü Bahçesi            Şentepe Mahallesi Polatlı/ANKARA

Polatlı   Şentepe Kapalı Pazar Yeri             Şentepe mahallesi Polatlı/ANKARA

Polatlı   Temizlik İşleri Müdürlüğü Bahçesi            Gülveren Mahallesi Polatlı/ANKARA

Polatlı   13 Eylül Cad.Çamlıca Caddesi Keşiştiği Alan         Şehitlik Mah. 13 Eylül Cad Polatlı/ANKARA

Polatlı   Makine İkmal Müdürlüğü Bahçesi            Şentepe Mahallesi

Polatlı   Birlik Et Kombinası          İğciler Yolu 3.Km.Polatlı/ANKARA

Polatlı   13 Eylül Cad.Çamlıca Caddesi Keşiştiği Alan         Şehitlik Mahallesi 13 Eylül Caddesi

Polatlı   Temizlik İşleri Müdürlüğü Bahçesi            Gülveren Mahallesi

Polatlı   Şentepe Kapalı Pazar Yeri             Şentepe Mahallesi

Polatlı   Gülveren Kapalı Pazar Yeri           Gülveren Mahallesi

Polatlı   Polatlı Et Kombinası        İğciler Yolu 2.Km.Polatlı/ANKARA

Polatlı   Şehitlik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi               Şehitlik Mahallesi

Pursaklar Gümüşoluk Mahallesi Kurusarı MevkiSARAY GÜMÜŞOLUK MAH. KURUSARI KÜME EVLERİ Pursaklar

Pursaklar             İSMAİL AKÇELİKSİRKELİ YEŞİLOVA MAH.

Pursaklar             MEHMET ALACA              KARŞIYAKA MAH.

Pursaklar             OSMAN YAKINOĞLU      SİRKELİ YEŞİLYURT MAH.

Pursaklar             BURHAN ATILGAN          SARAY OSMANGAZİ MAH.

Pursaklar ABDULHALUK OĞUZ  SARAY GÜMÜŞOLUK MAH.

Pursaklar             SEVGÜLEN POLAT           SİRKELİ YEŞİLYURT MAH.

Pursaklar             AHMET YORULMAZ        SARAY CUMHURİYET MAH.

Pursaklar             YASİN SARPKAYA             KARŞIYAKA MAH.

Pursaklar             MAZHAR ERTÜRK            SİRKELİ YEŞİLYURT MAH.

Pursaklar             GÜNGÖR MURAT ACEMİ             SARAY CUMHURİYET MAH.

Pursaklar             GÜRSEL BAL       KÖSRELİK KIZIĞI MAH.

Pursaklar             ÖNDER DEMİR  KÖSRELİK KIZĞI MAH.

Pursaklar             ERDOĞAN ARI   KÖSRELİK KIZĞI MAH.

Pursaklar             FERİDE ÇELİK      SİRKELİ YEŞİLYURT MAH.

Pursaklar             BURHAN AGAGÜNDÜZSARAY GÜMÜŞOLUK MAH.

Pursaklar             FATİH ASLAN     SİRKELİ YEŞİLYURT MAH.

Pursaklar             İBRAHİM ÖZCAN              SARAY GÜMÜŞOLUK MAH.

Pursaklar             İSMAİL ÖZCAN  SARAY GÜMÜŞOLUK MAH.

Pursaklar             ABDULLAH ÜNAL             SARAY FATİH MAH.

Pursaklar             VEYSEL UYSAL   KARAKÖY MAH.

Pursaklar             YAŞAR KAYA       KARAKÖY MAH.

Pursaklar             BİLGİ KOCA         KARAKÖY MAH.

Pursaklar             HANİFE MERYEM ÇELİKABADAN MAH.

Pursaklar             YUNUS GÜNEŞ  ABADAN MAH.

Pursaklar             TAMERCAN MORKOÇ    SİRKELİ YEŞİLYURT MAH.

Pursaklar             ALİ SOYTÜRK     SİRKELİ YEŞİLYURT MAH.

Sincan   PAZARTESİ, İSTASYON MAH. SEMT PAZARI İSTASYON MAH. EDİP SOK. ERKUT SOK. ARASI ÖĞRETMEN EVİ YANI

Sincan   SALI, TANDOĞAN MAH. SEMT PAZARI   TANDOĞAN MAH. VAKİT SOK. ATA CAD.

Sincan   FATİH MAH. PAZAR YERİ               FATİH. MAH. KÜLTÜR CAD. HALK EĞİTİMİ YANI

Sincan   SALI, OSMANLI MAH. SEMT PAZARI        OSMANLI MAH. HÜRRİYET CAD.

Sincan   GOP MAH. ÇARŞAMBA SEMT PAZARI     GOP MAH. GAMZELİ SOK.

Sincan   PERŞEMBE, PLEVNE MAH. SEMT PAZARI               PLEVNE MAH. DESTEK SOK. İLE GÖKHAN SOK. ARASI

Sincan   PAZAR, PINARBAŞI MAH. SEMT PAZARIPINARBAŞI MAH. PALAMUT SOK.

Sincan   ÇİMŞİT KURBAN PAZARI (ÜCRETLİ)          ÇİMŞİT MAH. ÇİMŞİT MEZARLIĞI YOLU

Sincan   YENİKENT KURBAN PAZARI(ÜCRETLİ)     FEVZİ ÇAKMAK MAH. CUMHURİYET BUL. ÜZERİ.

Sincan   MISIRDALI KOMBİNASI (SİNCAN SANAYİİ SİTESİ) (ÜCRETLİ)          AHİ EVRAN MAH. 1.CAD. SANAYİ SONU

Sincan   BAŞKENT ET KOMBİNASI (ÜCRETLİ)         YENİKENT ÇOĞLU MAH. ADALET CAD. NO:70

Şereflikoçhisar  ŞEREFLİKOÇHİSAR BELEDİYESİ MEZBAHANESİ Yeni Pazar Yeri       ŞEYHKUYUSU MAHALLESİ ŞEREFLİKOÇHİSAR

Yenimahalle       Demet Pazar Yeri             Demetevler 8-10. Cadde arası

Yenimahalle       Serhat Pazar Yeri              Serhat Mah. 1297. Cadde 1307. Sokak ile 1312. Sokak arası

Yenimahalle       Aşağı Yahyalar Pazar Yeri              Aşağı Yahyalar Mahallesi 979. Sokak ile 980 ve 986. Sokaklar arası

Yenimahalle       Çamlıca Mah. Pazar Yeri               Çamlıca Mah. 123. Cadde Üzeri

Yenimahalle       Şentepe Pazar Yeri          Şentepe Sondurak

Yenimahalle       Turgut Özal Pazar Yeri    Turgut Özal Mahallesi 2164. Cadde 2168. Sokak

Yenimahalle       Batıkent Andaç Pazar Yeri            Uğur Mumcu Mah. 3. Cad. Andaç Çarşısı Yanı

Yenimahalle       Batıkent Batı Sitesi Pazar Yeri     Batı Sitesi Mahallesi 2026. Cadde ile 2336-2340. Sokaklar arası

Yenimahalle       Yakacık Kurban Kesim Yeri           Hurdacılar Sitesi Karşısı Yakacık Yolu Üzeri

Ankara kurban satış yerleri | Ankara kurban satışları başladı mı?
Ankara kurban satış yerleri | Ankara kurban satışları başladı mı?

Yaşam

Ankara kurban satış yerleri | Ankara kurban satışları başladı mı?

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