Ankara kurban kesim yerleri 2021 | Ankara’da kurbanlıklar nerede kesilecek?
Ankara kurban kesim yerlerinin tam listesi | Kurban bayramı 20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Kurban bayramı öncesinde pek çok kişi kurbanlık fiyatlarını ve kesim noktalarını araştırmaya başladı. Ankara güncel kurban kesim alanlarının tam listesi| Ankara’da kurbanlıklar nerede kesilecek?
Kurban bayramına kısa zaman kaldı. İstanbul hariç diğer şehirlerde kurban pazarları bayramdan bir ay önce kurulmaya başlandı. Kurbanlık alacaklar, kurban kesim noktalarını da araştırıyor. Peki, Ankara’da kurbanlıklar nerede kesiliyor? Ankara kurban kesim alanları güncel
Ankara kurban kesim yerleri 2021 | Ankara’da kurbanlıklar nerede kesilecek?
Akyurt YILGINLAR BESİ ÇİFTLİĞİ BEYAZIT MAHALLESİ
Akyurt KALAYCI BESİ ÇİFTLİĞİ BEYAZIT MAHALLESİ
Akyurt ÇAKIR BESİCİLİKBEYAZIT MAHALLESİ
Akyurt HAMZA TOPÇU BESİ ÇİFTLİĞİ ÇINAR MAHALLESİ
Akyurt İSMET TOPÇU BESİ ÇİFTLİĞİ ÇINAR MAHALLESİ
Akyurt YAHYA KARTAL BESİ ÇİFTLİĞİ ÇINAR MAHALLESİ
Akyurt AYKA BESİCİLİKGÜZELHİSAR MAHALLESİ
Akyurt YAŞAR YILMAZ BESİ ÇİFTLİĞİ ÇINAR MAHALLESİ
Akyurt ERHAN KAYA BESİ ÇİFTLİĞİ GÜZELHİSAR MAHALLESİ
Akyurt KURBAN UĞUR BESİ ÇİFTLİĞİ KIZIK MAHALLESİ
Akyurt DURSUN İLGÜN BESİ ÇİFTLİĞİ ÇANKIRI DEVLET YOLU ÜZERİ
Akyurt YAŞAR TEKİN BESİ ÇİFTLİĞİ CÜCÜK MAHALLESİ
Akyurt ÖMER GÜRBÜZ BESİ ÇİFTLİĞİ KIZIK MAHALLESİ
Akyurt KÜTÜKÇÜ BESİ ÇİFTLİĞİKIZIK MAHALLESİ
Akyurt ŞAKİR GÜNDÜZELECİK MAHALLESİ
Akyurt AZİZ VE ERDEM GÜRBÜZ KIZIK MAHALLESİ
Akyurt ÖZTÜRK KÖMÜR BESİ ÇİFTLİĞİ ÇINAR MAH.
Akyurt CAHİT YILMAZ BESİ ÇİFTLİĞİ ÇINAR MAH.
Akyurt NUH ASLAN BESİ ÇİFTLİĞİ KIZIK MAH.
Akyurt KENAN KOÇ BESİ ÇİFTLİĞİ KIZIK MAH.
Akyurt HARUN MERTCAN BESİ ÇİFTLİĞİKIZIK MAH.
Altındağ İskitler Kurban Kesim Yeri İSKİTLER MAH. SEÇİM SOK. (SEMT PAZARI)
Altındağ Site Yıldız Kurban Kesim Yeri ALİ ERSOY MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO:32 (SEMT PAZARI)
Altındağ Karapürçek Kurban Satış Merkezi TATLAR MAH. KÜMEEVLER ALTINDAĞ/ANKARA
Altındağ Karapürçek Kurban Kesim YeriKARAPÜRÇEK MAH. 309. CAD. NO:51 ALTINDAĞ/ANKARA (SEMT PAZARI)
Altındağ Gülpınar Kurban Kesim Yeri YILDIZTEPE MAH. 166. CAD. NO:23 ALTINDAĞ/ANKARA (SEMT PAZARI)
Altındağ Karacaören Kurban Kesim YeriKARACAÖREN SPOR TESİSLERİ HALI SAHA YANI ALTINDAĞ/ANKARA
Altındağ Doğantepe Kurban Kesim Yeri Doğantepe Mahallesi 1118/1 Sokak Altındağ/ANKARA (SEMT PAZARI)
Ayaş BALÇİÇEK BESİ ÇİFTLİĞİ UĞURÇAYIR MAHALLESİ AYAŞ ANKARA
Ayaş MURAT BESİ ÇİFTLİĞİ SİNANLI HOCASİNAN MAH. AYAŞ ANKARA
Ayaş TANSEL GÖKMEN BESİ ÇİFTLİĞİ OLTAN MAHALLESİ AYAŞ ANKARA
Ayaş SİNANLI BESİ ÇİFTLİĞİ SİNANLI MAH. DEMİREL CAD. NO:10 AYAŞ ANKARA
Ayaş ÖZÇELİK BESİ ÇİFTLİĞİ ORTABEREKET MAH. AYAŞ ANKARA
Ayaş YERTUTAN BESİ ÇİFTLİĞİ FERAHFAKİ MAH. AYAŞ-ANKARA
Ayaş AYAŞ BELEDİYESİ MEZBAHANESİ Oltan Mah. Ayaş ANkara
Bala belediye hayvan pazarı ve kesim yeri İsmetpaşa Mahallesi Bala ANKARA
Beypazarı Belediye Mezbahanesi Gazi Paşa Mah.
Beypazarı Fatih Camii Karşısı Hacıkara Mah.
Beypazarı Bulgurdede T.E.D.A.Ş Yanı Cumhuriyet Mahallesi
Beypazarı Gazigündüsalp İş Hanı Altı Hacıkara Mah.
Beypazarı Oğuzkent Camii Yanı Oğuzkent Mah.
Beypazarı Cemiyet Cami Yanı Cemiyetevleri Mah.
Çamlıdere ÇAMLIDERE ÇAMLIDERE BELEDİYESİNCE UYGUN GÖRÜLEN YER
Çankaya MÜHYE YEŞİLKENT MAHALLESİ - ÇANKAYA - ANKARA MÜHYE YEŞİLKENT MAHALLESİ/ÇANKAYA
Çubuk Girişim Enteğre A.Ş. Cumhuriyet Mahallesi Süreyya Cad. No:
Çubuk ÇUBUK BELEDİYESİ HAYVAN PAZARI BELEDİYE MEZBAHASI Şabanözü Yolu 6. Km
Elmadağ ÇARŞAMBA PAZARI KEMALPAŞA MAH. ELMADAĞ
Elmadağ KAPALI PAZAR YERİ YENİCE MAH. ELMADAĞ
Elmadağ ÖZBEY PAZAR YERİ KEMALPAŞA MAH./ELMADAĞ
Elmadağ DİLEK- KENT KOOP. TATLICA MAH.-ELMADAĞ
Elmadağ KAPALI PAZAR YERİ TATLICA MAH.-ELMADAĞ
Elmadağ TOKİ BLOKLARI TATLICA MAH-ELMADAĞ
Elmadağ MEZBEHANE HASANOĞLAN MAH/ELMADAĞ
Elmadağ YEŞİLDERE PARK YERİ YEŞİLDERE MAH.-ELMADAĞ
Etimesgut Elvankent Kapalı Pazaryeri Elvankent Kapalı Pazaryeri / Etimesgut / ANKARA
Etimesgut Eryaman 1. Etap Kapalı Pazar Yeri Altay Mh. Orhan Bey Cd. Yavuz Sultan Selim Camii Yanı / Etimesgut / ANKARA
Etimesgut Yukarıyurtçu Mh. TOKİ Konutları Kapalı Pazar Yeri Yukarıyurtçu Mh. TOKİ Konutları Kapalı Pazar Yeri / Etimesgut / ANKARA
Etimesgut Eryaman Köyü İ.i Pazar Yeri Eryaman Köyü / Etimesgut / ANKARA
Etimesgut Topçu Mh. Pazar Yeri Topçu Mh. / Etimesgut / ANKARA
Evren 304 ada 1 nolu parsel (Helikopter Pisti-Eski Stat Alanı) Şerafettin Yılmaz Mah. Cumhuriyet Cad. Hükümet Konağı Kat 2
GölbaşıOĞULBEY MAHALLESİ KONYA YOLU ÜZERİ 10. KM. OĞULBEY MAHALLESİ KONYA YOLU ÜZERİ 10. KM. GÖLBAŞI/ANKARA
Güdül Hayvan Kesim Yeri İlçemizde Kesim Yeri YOKTUR
Haymana Medrese Mah. Eski Mezbahana yanı. Yeni Mahalle Polatlı yolu İlçe Mezarlık bitişiğindeki alan.
Kahramankazan AYGÜLER DERİCİLİK Fatih Mah. 3124. Sok No:2 Kahramankazan/ANKARA
Kalecik KALECİK KURBANLIK SATIŞ MANDIRALARI KALECİK
Keçiören 23 Nisan Mah. Semt Pazar Yeri 23 Nisan Mah. Anavatan Cad. sonu
Keçiören İncirli Semt Pazar Yeri İncirli Mahallesi Sümbüllü Sokak
Keçiören Uyanış Semt Pazar Yeri Uyanış Mah. Gülbaba Cad. Otobüs son durağı
Keçiören Yeişltepe Fatih Semt Pazar Yeri Yeşiltepe Mah. 492.Cad. üzeri Eski Köür Deposu
Keçiören Ufuktepe Semt Pazar Yeri Ufuktepe Mah. Bağlum Cad. üzeri
Keçiören Atapark Semt Pazar Yeri Atapark Mah. Tutal Sok. (Arkası Otobüs Son Durağı)
Keçiören Ayvalı Fatih Semt Pazar Yeri Ayvalı Mah. Ayvalı Cad. Sonu
Keçiören Esertepe Semt Pazar Yeri Esertepe Mah. Ahmet Şefik Kolaylı Cad. Üzeri
Keçiören Kalaba Semt Pazar Yeri Çiçekli Mah. Conker Sok. No:1 (Çiçekli Parkı Yanı)
Keçiören 19 Mayıs Mah. Semt Pazar Yeri 19 Mayıs Mah. Özgürlük Sok. üzeri
Keçiören Sancaktepe Mah. Semt Pazar Yeri Sancaktepe Mah. Sarıkamış Cad.
Keçiören Yayla Mah. Semt Pazar Yeri Yayla Mah. 1497 Sok.
Keçiören Kuşcağız Semt Pazar Yeri Kuşcağız Mahallesi Ulaşan Caddesi
Keçiören Kardeşler Semt Pazar Yeri Ayvalı Mahallesi 158. Cadde
Keçiören Çaldıran Semt Pazar Yeri Çaldıran Mahallesi 490. Caddes
Keçiören Aktepe Semt Pazar YeriAdnan Menderes Mahallesi Özyurt Caddesi Üzeri
Kızılcahamam KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ MEZBAHANE TESİSLERİ KARŞIYAKA MAH. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ KIZILCAHAMAM/ANK.
Kızılcahamam ÇORAK PAZARI MEVKİİ KARŞIYAKA MAH. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ KIZIICAHAMAM/ANK.
MamakORTAKÖY KURBAN KESİM ALANI ORTAKÖY MAHALLESİ, MAMAK/ANKARA
MamakMAMAK ESKİ PAZAR KURBAN KESİM ALANI MAMAK CADDESİ, MAMAK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YANI MAMAK / ANKARA
MamakORTAKÖY KURBAN KESİM ALANI ORTAKÖY MAHALLESİ MAMAK / ANKARA
MamakMAMAK ESKİ PAZAR KURBAN KESİM ALANI MAMAK CADDESİ, MAMAK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YANI MAMAK / ANKARA
Nallıhan Belediye Mezbahanesi Nasuhpaşa Mahallesi Ankara Yolu 1. km Nallıhan
Polatlı Birlik Et Kombinası İğciler Yolu 3.Km Polatlı/ANKARA
Polatlı Polatlı Et Kombinası İğciler Yolu 2.Km Polatlı /ANKARA
Polatlı Hayvan Pazarı Konya yolu 8.Km Polatlı/ANKARA
Polatlı Makine İkmal Müdürlüğü Bahçesi Şentepe Mahallesi Polatlı/ANKARA
Polatlı Şentepe Kapalı Pazar Yeri Şentepe mahallesi Polatlı/ANKARA
Polatlı Temizlik İşleri Müdürlüğü Bahçesi Gülveren Mahallesi Polatlı/ANKARA
Polatlı 13 Eylül Cad.Çamlıca Caddesi Keşiştiği Alan Şehitlik Mah. 13 Eylül Cad Polatlı/ANKARA
Polatlı Makine İkmal Müdürlüğü Bahçesi Şentepe Mahallesi
Polatlı Birlik Et Kombinası İğciler Yolu 3.Km.Polatlı/ANKARA
Polatlı 13 Eylül Cad.Çamlıca Caddesi Keşiştiği Alan Şehitlik Mahallesi 13 Eylül Caddesi
Polatlı Temizlik İşleri Müdürlüğü Bahçesi Gülveren Mahallesi
Polatlı Şentepe Kapalı Pazar Yeri Şentepe Mahallesi
Polatlı Gülveren Kapalı Pazar Yeri Gülveren Mahallesi
Polatlı Polatlı Et Kombinası İğciler Yolu 2.Km.Polatlı/ANKARA
Polatlı Şehitlik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Şehitlik Mahallesi
Pursaklar Gümüşoluk Mahallesi Kurusarı MevkiSARAY GÜMÜŞOLUK MAH. KURUSARI KÜME EVLERİ Pursaklar
Pursaklar İSMAİL AKÇELİKSİRKELİ YEŞİLOVA MAH.
Pursaklar MEHMET ALACA KARŞIYAKA MAH.
Pursaklar OSMAN YAKINOĞLU SİRKELİ YEŞİLYURT MAH.
Pursaklar BURHAN ATILGAN SARAY OSMANGAZİ MAH.
Pursaklar ABDULHALUK OĞUZ SARAY GÜMÜŞOLUK MAH.
Pursaklar SEVGÜLEN POLAT SİRKELİ YEŞİLYURT MAH.
Pursaklar AHMET YORULMAZ SARAY CUMHURİYET MAH.
Pursaklar YASİN SARPKAYA KARŞIYAKA MAH.
Pursaklar MAZHAR ERTÜRK SİRKELİ YEŞİLYURT MAH.
Pursaklar GÜNGÖR MURAT ACEMİ SARAY CUMHURİYET MAH.
Pursaklar GÜRSEL BAL KÖSRELİK KIZIĞI MAH.
Pursaklar ÖNDER DEMİR KÖSRELİK KIZĞI MAH.
Pursaklar ERDOĞAN ARI KÖSRELİK KIZĞI MAH.
Pursaklar FERİDE ÇELİK SİRKELİ YEŞİLYURT MAH.
Pursaklar BURHAN AGAGÜNDÜZSARAY GÜMÜŞOLUK MAH.
Pursaklar FATİH ASLAN SİRKELİ YEŞİLYURT MAH.
Pursaklar İBRAHİM ÖZCAN SARAY GÜMÜŞOLUK MAH.
Pursaklar İSMAİL ÖZCAN SARAY GÜMÜŞOLUK MAH.
Pursaklar ABDULLAH ÜNAL SARAY FATİH MAH.
Pursaklar VEYSEL UYSAL KARAKÖY MAH.
Pursaklar YAŞAR KAYA KARAKÖY MAH.
Pursaklar BİLGİ KOCA KARAKÖY MAH.
Pursaklar HANİFE MERYEM ÇELİKABADAN MAH.
Pursaklar YUNUS GÜNEŞ ABADAN MAH.
Pursaklar TAMERCAN MORKOÇ SİRKELİ YEŞİLYURT MAH.
Pursaklar ALİ SOYTÜRK SİRKELİ YEŞİLYURT MAH.
Sincan PAZARTESİ, İSTASYON MAH. SEMT PAZARI İSTASYON MAH. EDİP SOK. ERKUT SOK. ARASI ÖĞRETMEN EVİ YANI
Sincan SALI, TANDOĞAN MAH. SEMT PAZARI TANDOĞAN MAH. VAKİT SOK. ATA CAD.
Sincan FATİH MAH. PAZAR YERİ FATİH. MAH. KÜLTÜR CAD. HALK EĞİTİMİ YANI
Sincan SALI, OSMANLI MAH. SEMT PAZARI OSMANLI MAH. HÜRRİYET CAD.
Sincan GOP MAH. ÇARŞAMBA SEMT PAZARI GOP MAH. GAMZELİ SOK.
Sincan PERŞEMBE, PLEVNE MAH. SEMT PAZARI PLEVNE MAH. DESTEK SOK. İLE GÖKHAN SOK. ARASI
Sincan PAZAR, PINARBAŞI MAH. SEMT PAZARIPINARBAŞI MAH. PALAMUT SOK.
Sincan ÇİMŞİT KURBAN PAZARI (ÜCRETLİ) ÇİMŞİT MAH. ÇİMŞİT MEZARLIĞI YOLU
Sincan YENİKENT KURBAN PAZARI(ÜCRETLİ) FEVZİ ÇAKMAK MAH. CUMHURİYET BUL. ÜZERİ.
Sincan MISIRDALI KOMBİNASI (SİNCAN SANAYİİ SİTESİ) (ÜCRETLİ) AHİ EVRAN MAH. 1.CAD. SANAYİ SONU
Sincan BAŞKENT ET KOMBİNASI (ÜCRETLİ) YENİKENT ÇOĞLU MAH. ADALET CAD. NO:70
Şereflikoçhisar ŞEREFLİKOÇHİSAR BELEDİYESİ MEZBAHANESİ Yeni Pazar Yeri ŞEYHKUYUSU MAHALLESİ ŞEREFLİKOÇHİSAR
Yenimahalle Demet Pazar Yeri Demetevler 8-10. Cadde arası
Yenimahalle Serhat Pazar Yeri Serhat Mah. 1297. Cadde 1307. Sokak ile 1312. Sokak arası
Yenimahalle Aşağı Yahyalar Pazar Yeri Aşağı Yahyalar Mahallesi 979. Sokak ile 980 ve 986. Sokaklar arası
Yenimahalle Çamlıca Mah. Pazar Yeri Çamlıca Mah. 123. Cadde Üzeri
Yenimahalle Şentepe Pazar Yeri Şentepe Sondurak
Yenimahalle Turgut Özal Pazar Yeri Turgut Özal Mahallesi 2164. Cadde 2168. Sokak
Yenimahalle Batıkent Andaç Pazar Yeri Uğur Mumcu Mah. 3. Cad. Andaç Çarşısı Yanı
Yenimahalle Batıkent Batı Sitesi Pazar Yeri Batı Sitesi Mahallesi 2026. Cadde ile 2336-2340. Sokaklar arası
Yenimahalle Yakacık Kurban Kesim Yeri Hurdacılar Sitesi Karşısı Yakacık Yolu Üzeri