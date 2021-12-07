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Yaşam Ankara Konya hızlı tren bileti ne kadar?
Yaşam

Ankara Konya hızlı tren bileti ne kadar?

Ankara-Konya hızlı tren bileti al | Şeb-i Arus törenleri sebebiyle Konya'ya hızlı trenle gitmek isteyenler bilet fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, Ankara-Konya YHT biletleri ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-12-07 22:28:00 -
Ankara Konya hızlı tren bileti ne kadar?

Ankara'dan Konya'ya gitmek isteyenler yüksek hızlı tren seferlerini ve bilet fiyatlarını araştırıyor. Peki, Ankara-Konya tren bileti ne kadar?

Ankara Konya hızlı tren bileti ne kadar?

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Hasan Pezük, YHT işletmeciliğine başlanan 2009'dan bu yana, salgın süreci hariç vatandaşların YHT'lere olan talebinin sürekli arttığını belirterek, gerektiğinde ilave seferler konulduğunu veya sefer artışları yapıldığını ifade etti.

Salgın nedeniyle ara verilene kadar Konya'da düzenlenen Şeb-i Arus törenleri için her yıl düzenli ilave seferler işlettiklerini anımsatan Pezük, Hz. Mevlana'nın 748. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) münasebetiyle ilave sefer işleteceklerini bildirdi.

"Ankara'dan Konya'ya törenler için seyahat etmek isteyen vatandaşlarımız için 17 Aralık'ta Ankara-Konya arasında ilave YHT seferleri işleteceğiz." diyen Pezük, YHT'lerin 17 Aralık'ta saat 16.10'da Ankara'dan Konya'ya, saat 23.00'te ise Konya'dan Ankara'ya hareket edeceğini, ilave YHT seferiyle Ankara-Konya-Ankara YHT hattında 966 ek koltuk kapasitesi sağlanacağını sözlerine ekledi.

Yüksek hızlı tren biletlerinizin 'tcddtasimacilik.gov.tr' web sitesi üzerinden online olarak alabilirsiniz.

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