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Ankara Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

Ankara'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Ankara Kitap Fuarı'na kitapseverler yoğun ilgi gösterdi. Fuarı düzenleyen Remzi Çayır, vatandaşların fuara yoğun ilgi gösterdiğini söyleyerek, "Bugün itibariyle 600 binli bir rakama ulaşmış bulunmaktayız. Belki de Türkiye rekoru bu" dedi.

24 Şubat 2019 Pazar 18:56
Ankara Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

Ankara Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 15 Şubat'ta açılan, Ankara Kitap Fuarı bugüne sona eriyor. Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen fuarda, 500'ün üzerinde yazar okuyucularıyla buluştu. 310 yayınevinin 350 stant açtığı fuar vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. İlk günden itibaren fuara giden Ankaralılar, kongre merkezinde çok sayıda kitap satın aldı.

'Ankara gerçekten kitap fuarına aktı'

Remzi Çayır, Ankara kitap fuarının 13 yıl sonra yeni bir döneme girdiğini söyleyerek, "Ankara gerçekten kitap fuarına aktı. Ankaralılar kitap fuarını sahiplendi ve çok sevdi. Bir çok insan kalabalık ve izdihamdan ötürü fuara giremediğini ifade edince Ankara'da ikinci kitap fuarını yapmak için karar aldık. Birincisini Ekim, ikincisini de Mart ayında olmak üzere yılda iki kere Ankara'da kitap fuarları yapılacak. Amacımız bütün insanlar kitapa doysun, yazarlarla, söyleşilerle, konferanslarla tanışmış olsun. 500'ün üzerinde yazar ve 700 konferans ve söyleşiyle Ankaralılar buluştu. Düne kadar 510 bin kişi ziyaret etti. Bugün itibariyle 600 binli bir rakama ulaşmış bulunmaktayız. Belki de Türkiye rekoru bu" dedi.

'Türkiye'de haftada bin kitap yayınlanıyor'

Yazar Mustafa Balbay, çok sayıda vatandaşın fuara geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Dün de ben buradaydım, içeri girerken çok uzun kuyrukların olduğu ve kuyruk deyince akla kitabın gelmesi de çok güzel bir durum. Türkiye'de haftada ortalama bin kitap yayınlanıyor. Belli bir okura ulaşma gücü olması çok önemli. Okurun düşüncelerinden bize yönelik eleştirilerinden, övgülerinden yararlanıyoruz. Uygar bir toplum olmanın başlıca ölçütlerinden birisidir"

'İnsanlar AVM'lerden çıkıp fuara ilgi göstersinler'

Yayınevi Sahibi Caner Vural, fuara ilk kez bu kadar yoğun katılım olduğunu belirterek, "Bu sevindirici bir haber. KDV düzenlemesiyle ilgili  yayıncılara destek amaçlı bir indirim yapıldı. Olumlu olacağını düşünüyoruz. Fuara başlangıçtan bu zaman kadar katılıyoruz. En yoğun fuar buydu. Umarım insanlar AVM'lerden  çıkıp kitap fuarına daha fazla ilgi gösterirler" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 18:56
  1. Ankara Kitap Fuarı
  2. Kitap severler
  3. Kitap Fuarı

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