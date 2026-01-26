  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sevan Nişanyan’ın oğlu Arsen neler söyledi neler…! “Türkiye orta doğu bataklığını kurutmaya talip bir güneş” ASELSAN, NATO’nun taşınabilir hava savunma kabiliyetine katkı sunacak Nato'ya sihirli dokunuş Dünyada gündem olan fotoğraf! Ahmed Şara, Mazlum Abdi'nin saçını ördü Numan Kurtulmuş'tan çok önemli çağrı: Dünya gündemi Gazze'yi unutturmamalı zihinlerinde bölücülük var Altın ve gümüş çok yüksekten uçmaya devam ediyor Bakan Yusuf Tekin "Eğitim bize özel olacak" Başarı dileğinde bulundu! Saadet lideri, Erbakan’ı boncuk boncuk terletenleri ziyaret etti DEM Parti YPG-PKK'ya destekte ısrar ediyor! Küresel krize meydan okuduk! İhracatta şahlanış devri başladı
Kültür - Sanat Ankara Kalesi’ne 3 yeni müze projesi: Başkent turizmi canlanacak
Kültür - Sanat

Ankara Kalesi’ne 3 yeni müze projesi: Başkent turizmi canlanacak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ankara Kalesi’ne 3 yeni müze projesi: Başkent turizmi canlanacak

Ankara Kalesi’ne 3 yeni müze projesi geliyor, turistler tarihi ve kültürel zenginliklerle daha fazla buluşacak.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya ile destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ve yetkililer katıldı.

Kalkan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Ankara Kalesi'nin, başkentin en fazla ziyaretçi çeken bölgelerinden biri olduğunu belirterek, 2024-2028 Bölge Planı'ndaki "Kültür" başlığı altında bazı hedefler bulunduğunu söyledi.

ANKARA'YA YENİ MÜZELER GELİYOR

Kalkan, söz konusu hususlardan birinin Ankara'nın aynı zamanda kültürel ve tarihi değerlerini ön plana çıkaracak projeleri uygulamaya almak olduğuna dikkati çekerek, "Bu kapsamda Ankara Kalesi bölgesinde müzecilik faaliyetlerinin geliştirilmesi noktasında bir çağrıya çıktık. 20 başvuru geldi, çok güzel müze fikirleri vardı. Profesyonel bir ekip tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde de özellikle 3 projemizin çok fazla öne çıktığını gördük." dedi.

Bu yılın kent için önemine işaret eden Kalkan, NATO zirvesi ile Ankara'nın Türk Dünyası Turizm Başkenti olmasından kaynaklı dünyanın gözünün burada olacağını dile getirdi.

'TURİSTLERİ DAHA İYİ AĞIRLAYACAĞIZ'

Kalkan, Ankara'ya gelen misafirleri kale bölgesinde daha fazla tutabilmek ve Ankara'nın manevi ve tarihi zenginliklerini gösterebilmek için yıl boyu farklı etkinlikler düzenleyeceklerini belirterek, şunları kaydetti: "Ankara Kalkınma Ajansı uygulayıcı değil, destekleyici bir kurum. Bizim için paydaşlık ilişkileri çok önemli. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz bizim her konudaki önemli paydaşlarımızdan biri. Başta müdürümüz olmak üzere tüm İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeline teşekkür ediyorum. İnşallah müzelerin açılışında da yine bir araya geliriz. Kurmuş olduğumuz yeni müzeleri ve bunlara eklenecek yeni müzelerle birlikte hem Ankaralıları hem Ankara'ya gelen yerli ve yabancı turistleri burada daha iyi ağırlarız düşüncesindeyim."

Karakaya da yıl içinde söz konusu müzeleri Ankara'ya kazandırmayı hedeflediklerini ifade ederek, "İnşallah önümüzdeki süreçte daha yeni turizme açılabilecek mekanları Ankara'mıza kazandırmak hedefimiz. Bölge, Ankara'nın en değerli bölgelerinden birisi, memleketimizin başkentinin hak ettiği seviyeyi turizmde de elde edeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından destek almaya hak kazanan müze projeleri için imza töreni düzenlendi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23