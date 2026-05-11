Ankara için kritik uyarı: Kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor
Ankara Valiliği, kent genelinde kısa süreli ancak yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu. Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinin son verilerine göre, yağışın kısa süreli yerel kuvvetli ve gök gürültülü olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.