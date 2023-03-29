Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi personel alacak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’nci maddenin (b) ve (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 180 adet sözleşmeli personel alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular 28.3.2023 tarihinden itibaren 15 gün içinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Yücetepe Mahallesi 85.Cadde No:8 06570 Çankaya/ANKARA adresine yapılabilir.
Adayların başvurularını Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
Müracaat İçin İstenen Belgeler:
KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
Başvuru Formu (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. https://hacibayram.edu.tr/personel/idari-personele-iliskin-matbu-formlar)
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Diploma Örneği
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Askerlik Durum Belgesi
Hizmetin geçtiği yerden alınacak onaylı tecrübe belgesi ve SGK hizmet dökümü (tecrübe istenilen alanlar için)
İlgili unvana ilişkin sertifika belgesi
Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız