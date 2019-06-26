Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi alacak | Başvurular nasıl yapılacak?

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, yayınladığı ilan ile öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Profesör, doçent ve Dr öğretim üyesi alımı yapacak olan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, akademik personele istihdam sağlayacak. Peki, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılacak? Başvurular ne zaman bitecek? İşte, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin öğretim üyesi ilanı ile ilgili merak edilenler.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin akademik personel ilanı ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, "Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. 24. ve 26. Maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuracak Adaylardan İstenen Belgeler:

• Başvuru dilekçesi (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe), özgeçmiş, yabancı dil belgesi, yayın listesi, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyası.

Profesör Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

1 - Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler:

• Doçentlik Belgesi,

2 - Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

• Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’ne uygunluk beyan formu (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

• İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.)

3 - Yayın Dosyası:

• Adayların özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 6 (altı) adet fiziki dosya teslim edilecektir.

Doçent Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

1 - Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler:

• Doçentlik belgesi, (Doçentlik Sözlü sınavına girecek adaylar Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden belge almaları gerekmektedir.)

2 - Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

• Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’ne uygunluk beyan formu (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

• İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.)

3 - Yayın Dosyası:

• Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet fiziki dosya teslim edilecektir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

1 - Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler:

• Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen denklik belgesi) (Onaylı),

2 - Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

• Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’ne uygunluk beyan formu (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

• İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.)

3 - Yayın Dosyası:

• Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet fiziki dosya ilgili Dekanlık/Yüksekokula teslim edilecektir.

Açıklamalar

1. Başvurular, bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde alınacaktır.

2. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’ne uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Profesör ve doçent adayları Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı’na, doktor öğretim üyesi adayları ise ilgili Dekanlık/Yüksekokula başvurularını şahsen yapacaklardır.

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. İlana ve sürece ilişkin bilgiler http://personel.hacibayram.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

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